Trainer Jens Dove haderte mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Mit der letzten Aktion der Partie verlor sein TV Oyten II gegen den Tabellennachbarn HSG Hude/Falkenburg. (Björn Hake)

Oyten. Siebenmal trat der TV Oyten II in dieser Oberligaspielzeit daheim an, siebenmal siegte die Drittligareserve. 75 Sekunden vor Schluss schienen die Handballerinnen trotz schwacher Leistung auch das achte Spiel zu gewinnen – doch dann machte die Sieben von Trainer Jens Dove zu viele Fehler und unterlag der HSG Hude/Falkenburg mit 25:26 (16:15), die damit in der Tabelle am TVO vorbeizog. „Es waren zwei schlecht spielende Mannschaften heute. Wir haben zu viele technische Fehler gemacht, waren unproduktiv. Alles was wir die letzten Wochen gut gemacht haben, war heute schlecht“, nannte Dove Gründe für die Niederlage. Nichtsdestotrotz sei er mit der Hinserie zufrieden. „Wir lernen aus diesem Spiel. Diese Fehler machen wir sicherlich nicht nochmal“, sagte Dove.

Die Partie verlief über nahezu die gesamte Spielzeit ausgeglichen, mehrfach wechselte die Führung. Den besseren Start erwischten die Gäste, die über 2:0 (3.), 6:4 (12.) auf 8:5 (14.) vorlegten. Doch dann übernahm der TVO die Kontrolle, glich zunächst zweimal zum 9:9 (20.) und 14:14 (29.) aus und erzielte 30 Sekunden vor dem Seitenwechsel die erste Führung – 16:15. Ausschließlich beim 24:22 (54.) für die Huderinnen führte eine Mannschaft in der zweiten Hälfte mit zwei Toren. Doch der TVO netzte dreimal nacheinander und führte plötzlich seinerseits mit 25:24. Zwei Minuten standen noch auf der Uhr. Es traf nur noch Hude. Und das einmal 75 Sekunden vor Abpfiff und einmal in der letzten Sekunde. „Wir haben uns wie im Hinspiel durch das langsame Aufbauspiel der Huderinnen aus dem Konzept bringen lassen. Zum Schluss machen wir mehr Fehler“, meinte Dove.