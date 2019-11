TSV Uesen, so heißt im Kreis Verden der erste offizielle E-Football-Kreismeister der Geschichte. Luca Becker und Tom-Luca Scholz vertraten die Farben der Uesener bei dem Turnier, das in Langwedel stattfand. Sie setzten sich im Finale gegen Dominik Zielinski und Jan-Luca Rohlfs vom FSV Langwedel-Völkersen durch. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen. Auf Platz drei folgte das Team des TSV Bassen mit David Schymiczek und Luca D’Agostino. Für diese drei Mannschaften war das erst der Beginn, denn sie qualifizierten sich für die Niedersachsenmeisterschaft (19. Januar in Hannover). Lennard Bellmer, E-Football-Beauftragter Kreis Verden beim NFV, zog ein positives Turnier-Fazit, bei dem sich 16 Teams mit den Controller duellierten. „Alles lief überraschend reibungslos. Alle hatten Spaß und es herrschte Fair Play. Hoffentlich wird das Turnier im nächsten Jahr noch größer – dann aber an einem anderen Tag.“ Der Dienstag kollidierte nämlich mit der Trainingsplanung vieler Vereine.