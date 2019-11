Traf für den TV Oyten sechsmal, verlor mit seinem Team aber auch in Woltmershausen: Robin Hencken. (Björn Hake)

Jetzt hat es den TV Oyten erwischt. Die Landesliga-Handballer haben am Sonntagabend ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die Sieben von TVO-Coach Lars Müller-Dormann verlor mit 24:25 (12:13) beim TS Woltmershausen. Das Team aus Pusdorf war als Tabellenletzter und somit als Außenseiter in die Partie gegangen. Der TSW reichte die Rote Laterne an die HSG Verden-Aller weiter.

Von der ersten Minuten an begegneten sich die beiden Teams, die sich in völlig unterschiedlichen Tabellenregionen aufhalten, auf Augenhöhe. Zu keinem Zeitpunkt der ersten Halbzeit schaffte es der Favorit aus Oyten, sich einen größeren Vorsprung zu erspielen. Nur ein einziges Mal lag er mit zwei Toren vorne – 4:2. Ansonsten verlangten die Pusdorfer ihren Gästen sehr viel ab. Und so ging es mit einem 13:12 für die Gastgeber in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb es bis in die Schlussphase spannend. Zwar gelang es den Gastgebern phasenweise, sich auf drei Tore abzusetzen. Der Favorit kam aber wieder zurück, sodass es kurz vor Ende dramatisch wurde: Robin Hencken hatte für Oyten auf 23:24 verkürzt, der TSW antwortete mit einem weiteren Treffer. 45 Sekunden waren zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen. Doch die Entscheidung war noch nicht gefallen. Woltmershausen bekam eine Zeitstrafe und Timo Blau traf in Überzahl zum 24:25. Oyten kam vier Sekunden noch einmal an den Ball. Müller-Dormann nahm eine Auszeit. Den finalen Angriff nutzten die Gäste aber nicht mehr, um zumindest einen Punkt mitzunehmen.

„Trotz vieler mahnender Worte vor und während des Spiels ist genau das eingetroffen, was passiert, wenn man nicht die richtige Einstellung findet“, sagte Müller-Dohrmann. „Wir haben viele freie Würfe vergeben und in der Deckung keinen Zugriff gehabt. Das war allein Kopfsache.“