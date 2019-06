Der Titelverteidiger TSV Bassen II hat ein Freilos erhalten. (Jonas Kako)

Landkreis Verden. Im Rahmen des Kreis-Staffeltages sind die ersten Runden des Fußball-Kreispokal der Männer und Frauen ausgelost worden. Bei den Männer erwischte Titelverteidiger TSV Bassen II neben dem TSV Lohberg und TSV Posthausen ein Freilos.

Ein Derby steht beim Borsteler FC an, der den Kreisliga-Vizemeister FC Verden 04 II empfängt. Auch ein Achimer Stadtderby wird es in der ersten Runde geben, wenn die beiden Kreisligisten TB Uphusen II und TSV Uesen um den Einzug in das Achtelfinale streiten. Die Partien sind für den 4. August terminiert. Der Kreispokal der Frauen startet hingegen erst am 29. September.

Weitere Informationen

Kreispokal

1. Runde Männer

TSV Blender - TSV Dörverden

TSV Bierden - TSV Dauelsen

TSV Otterstedt - TSV Etelsen II

SV Baden - TV Oyten II

Borsteler FC - FC Verden 04 II

SV Vorwärts Hülsen II - TSV Fischerhude-Quelkhorn

FC Badenermoor - TSV Jahn Westen

SV Wahnebergen - TSV Brunsbrock

MTV Riede II - FSV Langwedel-Völkersen II

TSV Ottersberg II - SV Hönisch

TB Uphusen II - TSV Uesen

Verdener Türksport - TSV Achim II

Freilos: TSV Posthausen, TSV Lohberg, TSV Bassen II

1. Runde Frauen

TV Oyten - SV Wahnebergen

SG Achim/Bierden - TSV Thedinghausen

TSV Brunsbrock - TSV Otterstedt

SV Holtebüttel - TSV Bassen II