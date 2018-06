Der FC Verden 04 muss in der Qualifikation nach Etelsen fahren. (Björn Hake)

Lüneburg. Im Vereinsheim des MTV Treubund Lüneburg sind am Mittwoch durch Jürgen Stebani und Hartmut Jäckel (Spielausschuss) die ersten Runden des Fußball-Bezirkspokals der Männer ausgelost worden – und zwar die Paarungen der Qualifikation sowie der ersten und zweiten Hauptrunde. Wie schon in den vergangenen Jahren üblich, wurden die Begegnungen der drei ersten Runden unter regionalen Gesichtspunkten ausgelost. Vor dem Start in die Punktspiel-Saison stehen somit wieder viele Kreisderbys auf dem Programm.

In der Qualifikation kommt es gleich zu einem interessanten Vergleich: Denn der Landesliga-Absteiger TSV Etelsen empfängt am Schlosspark den amtierenden Bezirksliga-Meister und Aufsteiger FC Verden 04. Darüber hinaus bekommt es der Kreisligist TSV Uesen auf eigenem Platz mit dem MTV Riede zu tun. Der Sieger dieser Partie bekommt es in der ersten Hauptrunde in einem Heimspiel mit dem 1. FC Rot-Weiß Achim zu tun. Der TSV Bassen reist hingegen zum Gewinner der Begegnung Etelsen gegen Verden. Allerdings stehen in der ersten Hauptrunde noch zwei weitere Derbys an. Der TV Oyten ist Gastgeber für den SV Vorwärts Hülsen. Zudem darf sich Landesliga-Absteiger TSV Ottersberg auf ein Heimspiel gegen den künftigen Klassenpartner FSV Langwedel-Völkersen einstellen.

Die Qualifikationsrunde wird laut Fußball-Bezirk Lüneburg am Mittwoch, 18. Juli, ab 19 Uhr ausgetragen. Am Sonntag, 22. Juli, steht bereits die erste Hauptrunde auf dem Programm. Diese Partien sollen um 15 Uhr angepfiffen werden. Hauptrunde drei ist auf Sonntag, 29. Juli (15 Uhr), terminiert. Und auch das Achtelfinale soll noch vor dem Start in die Ligen ausgetragen werden – und zwar am Sonntag, 5. August. Die Partien der Runde der letzten 16 werden am 30. Juli ausgelost.

Für die Frauen wurden ebenfalls die ersten Runden per Losverfahren ermittelt: In der Qualifikation spielt der SV Holtebüttel zu Hause gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck. Ein Heimspiel wartet auch auf den TSV Bassen, der auf den VfL Güldenstern Stade trifft. In der ersten Hauptrunde würde Holtebüttel im Erfolgsfall beim MTV Jeddingen antreten müssen, Bassen würde den TuS Westerholz empfangen. Der TSV Fischerhude/Quelkhorn steht dagegen schon in der ersten Hauptrunde. Er trifft in dieser auf heimischem Platz auf die SG Anderlingen/Byhusen.

Weitere Informationen

Bezirkspokal Männer

Qualifikationsrunde (Mittwoch, 18. Juli, 19 Uhr):

TSV Uesen - MTV Riede

TSV Etelsen - FC Verden 04

1. Hauptrunde (Sonntag, 22. Juli, 15 Uhr):

Uesen/Riede - 1. FC Rot-Weiß Achim

Etelsen/Verden - TSV Bassen

TV Oyten - SV Vorwärts Hülsen

TSV Ottersberg - FSV Langwedel-Völkersen

2. Hauptrunde (Sonntag, 19. Juli, 15 Uhr):

Etelsen/Verden/Bassen - Ottersberg/Langwedel

Oyten/Hülsen - Uesen/Riede/Achim

Bezirkspokal Frauen

Qualifikationsrunde (Sonntag, 12. August, 13 Uhr):

SV Holtebüttel - VSK Osterholz-Scharmbeck

TSV Bassen - VfL Güldenstern Stade

1. Hauptrunde (Sonntag, 19. August, 13 Uhr):

TSV Fischerhude/Quelkhorn - SG Anderlingen/Byhusen

MTV Jeddingen - Holtebüttel/Osterholz-S.

Bassen/Stade - TuS Westerholz