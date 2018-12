Maximilian Kühling verlor mit der SG Achim/Baden III erstmals in dieser Spielzeit. (Björn Hake)

Bremen/Langwedel. Jetzt hat auch die SG Achim/Baden III in der Landesklasse der Männer ihre erste Saisonniederlage verbucht. Der Aufsteiger verlor gegen die SG Buntentor/Neustadt. Derweil fuhren die Handballer des TSV Daverden II einen Pflichtsieg gegen den Tabellenletzten HSG Mittelweser/Eystrup ein.

SG Buntentor/Neustadt - SG Achim/Baden III 35:27 (21:15): Dass er nicht ohne Niederlage durch die Liga marschiert, war dem Aufsteiger aus Achim bewusst. Irgendwann musste der Tag kommen, an dem er erstmals verliert. „Es ist ärgerlich, dass es nun passiert ist. Die Niederlage war unnötig. Wobei Buntentor ein gutes Spiel gemacht hat“, sagte Gästetrainer Ralf Wesemann. Der Hauptgrund für die Schlappe sei die Leistung der ersten Halbzeit gewesen, meinte er. Die sei zu schwach gewesen. Weder in der Abwehr noch im Angriff erreichten die Achimer ihre Normalform. „In der Offensive waren wir zu pomadig. Wir haben den Ball nicht laufen lassen. Und in der Abwehr wusste ich nicht, dass wir dort so schwach spielen können“, fand Wesemann deutliche Worte. Der Fünf-Tore-Rückstand zur Pause war daher nur folgerichtig. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste. Sie starteten eine Aufholjagd, sodass es neun Minuten vor dem Abpfiff nur noch 28:26 für Buntentor stand. Näher heran kam die Wesemann-Sieben aber nicht mehr. „In den letzten Minuten haben wir noch zu viele Gegentore kassiert. Spielentscheidend war das aber nicht mehr“, meinte Wesemann.

TSV Daverden II - HSG Mittelweser/Eystrup 34:24 (16:11): Nach der Niederlage in Bexhövede wollten die Grün-Weißen zum Jahresabschluss zwingend gewinnen. Zumal die Sieben von Gerd Meyer auf den Tabellenletzten traf. Die Landesliga-Reserve des TSV löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. In Gefahr sollte der Sieg zu keinem Zeitpunkt geraten. Auch nicht, als die HSG Mitte der zweiten Halbzeit auf 21:24 verkürzt hatte. In der Folge zog das Meyer-Team auf 28:21 (56.) davon und entschied damit die Begegnung. „Diese zwei Punkte waren noch einmal sehr wichtig“, sagte Meyer, der mit seinem Team im Tabellenmittelfeld steht.