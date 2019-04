Bremen. Mit dem ATSV Habenhausen II steht in der Handball-Landesklasse der Frauen der erste Aufsteiger in die Landesliga fest. Die Oberliga-Reserve aus der Hansestadt machte die Meisterschaft und den Aufstieg am Sonnabend mit einem deutlichen 32:18 (18:9) im Top-Spiel gegen den Zweiten TSV Intschede perfekt. Wer die Bremerinnen in die nächsthöhere Liga begleiten wird, steht derweil noch nicht fest. Sicher scheint nur, dass es mit dem TSV Morsum (23:11) Punkte oder dem TSV Intschede (24:12) voraussichtlich eine Mannschaft aus dem Kreis Verden sein wird. Nach der aktuellen Pleite der Intschederinnen hat der TSV Morsum nun wieder alle Trümpfe in der Hand. Rechnerisch kann auch der Vierte TS Woltmershausen (22:14 Punkte) noch auf Rang zwei springen.

Dem TSV Intschede fehlte in Habenhausen mit Michele Dahlenbdorf (Urlaub) nicht nur die beste Torschützin sondern auch eine sichere Werferin der Siebenmeter. Null Treffer bei sieben Versuchen lautete die bittere Bilanz der Gäste vom Strich. Dabei hatte die Partie zunächst gut begonnen für den TSV Intschede. 13 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz des ATSV. Marieke Witzschke hatte für den Klub vom Weserstrand getroffen. In der Folge zeichnete sich aber recht schnell ab, dass der ATSV an diesem Tag die bessere Mannschaft sein würde. Über 3:1 – Stina Winkelmann war bis dahin bereits zweimal vom Siebenmeterstrich gescheitert – zog Habenhausen noch vor der Pause auf zehn Tore davon – 16:6 stand es in Minute 27.

Den zweiten Abschnitt gestalteten die Spielerinnen aus der Gemeinde Blender dann ausgeglichener. Spannend sollte es in der Begegnung aber nicht mehr werden. Zum Aufgebot der Bremerinnen werden in der kommenden Spielzeit auch zwei Spielerinnen aus dem Kreisgebiet gehören: Vom Landesklasse-Absteiger HSG Cluvenhagen/Langwedel wechseln Julia Guroll und Katharina Warnke nach Bremen.

ATSV Habenhausen II - TSV Intschede 32:18 (18:9)

TSV Intschede: Lena Hahn, von Ahsen - Kastens (6), Winkelmann (4), Gerling (3), Witzschke (3), Meisloh (2), Weigel, Behrens, Lukovac, Ranft, C. Wolters, J. Wolters, Schwittek

Siebenmeter: ATSV Habenhausen II 2/2, TSV Intschede 7/0

Zeitstrafen: ATSV Habenhausen II 2, TSV Intschede 1 PRÜ