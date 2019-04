Dominik Rosenbrock gelang in Grasberg ein Doppelpack. (Björn Hake)

Überhaupt keine Blöße hat sich der TSV Ottersberg im Auswärtsspiel bei der TSG Wörpedorf-Grasberg gegeben. Der heiße Titelanwärter der Fußball-Bezirksliga meisterte seine Pflichtaufgabe souverän. Der Spitzenreiter gewann am Sonnabend beim Schlusslicht deutlich mit 5:1 (2:1).

Der Trainer der Wümmekicker wirkte nach der Begegnung entspannt. Denn besonders im zweiten Durchgang dominierten die Gäste das Geschehen nach Belieben. „In der ersten Halbzeit haben wir uns dagegen schwergetan“, meinte Jan Fitschen. Das lag jedoch nicht unbedingt am Gegner, sondern vielmehr an den Platzverhältnissen. Fitschen: „Der Platz war nicht wirklich in einem guten Zustand. Fußball zu spielen, war doch eher schwierig. Oft ist uns der Ball versprungen.“

Dennoch verlief die Partie zunächst so, wie im Vorfeld zu erwarten war. Dominik Rosenbrock schoss die Gäste in der 26. Minute in Führung. Wenig später erhöhte Jannik Tölle auf 2:0 (32.). In die Kabine ging es für den TSV Ottersberg aber mit einem knapperen Vorsprung, weil Marc Fricke kurz vor dem Pausenpfiff das 1:2 für die TSG gelang (44.).

In den zweiten 45 Minuten kam von den Platzherren aber keine Gegenwehr mehr. Die Ottersberger Chancen häuften sich – und drei Möglichkeiten nutzte die Fitschen-Elf auch: Das 3:1 schoss Tobias Stripling (75.), Rosenbrock markierte mit seinem zweiten Treffer das 4:1 (77.) und David Airich setzte wiederum zwei Minuten später den Schlusspunkt.

„Was wir nach dem Seitenwechsel gezeigt haben, war deutlich besser“, sagte Fitschen, der insgesamt zufrieden war. „Nur das Gegentor ärgert mich dann schon ein bisschen. Das war unnötig, weil wir bei einem langen Einwurf gepennt haben.“