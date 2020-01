Haben Vereinsgeschichte geschrieben (von links): Stefan Grimm, Dennis Hennings, Carsten Schade, Hagen Röpke, Dirk Struck, Marco Dörgeloh. (FR)

Klassenerhalt hieß das Saisonziel, am Ende war der Aufstieg perfekt. Eine überraschend erfolgreiche Saison haben die Tennis-Herren 40 der TG Thedinghausen absolviert. Die Truppe – Stefan Grimm, Dennis Hennings, Kapitän Carsten Schade, Hagen Röpke, Dirk Struck und Marco Dörgeloh – schnappte sich den Meistertitel in der Verbandsliga und schrieb damit Vereinsgeschichte. Denn die Mannschaft ist die erste der TG Thedinghausen, die einen Landesliga-Aufstieg realisierte. Gelungen ist das den Herren 40 ohne eine Niederlage – fünf Siege, ein Remis. Ebenfalls die Wintersaison beendet haben die TGT-Damen 30 (Platz zwei in der Bezirksklasse) und die Damen 40 (Platz vier in der Bezirksklasse).