Den Abstand zum Tabellenende möglichst vergrößern. Mit diesem Ziel vor Augen macht sich der TSV Daverden am Sonntag auf den Weg zum Tabellenletzten. Dieser hört auf den Namen ATSV Habenhausen II und hat in den bisherigen 16 Saisonspielen sieben Zähler weniger gesammelt als die Grün-Weißen. Die von Ingo Ehlers trainierten Gäste haben in der Hinni-Schwenker-Halle quasi einen ersten Mini-Matchball in Richtung Klassenerhalt. Zumindest die beiden Regelabstiegsplätze wären bei einem Erfolg ein ganzes Stück weit weg für die Daverdener. Als „unbequemen Gegner“ bezeichnet Ingo Ehlers die Oberliga-Reserve. Eine Stärke des ATSV sei die Ausgeglichenheit der Mannschaft. Da Simon Bodenstab und Jonah Klimach dem TSV Daverden weiterhin fehlen, wird Kreisläufer Boyke Wilkens an der Weser erneut den Mittelmann geben. Mit Torwart Marten Kante und Allrounder Felix Lückert stehen beim Kellerkind aus Bremen zwei Akteure im Kader, die ihre Wurzeln im Landkreis Verden haben.

Anpfiff: Sonntag um 14.45 Uhr in Bremen