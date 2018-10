Tjark Meyer hatte vor allem mit seinen zwei Punkten in den letzten acht Minuten einen großen Anteil am Unentschieden des Verbandsligisten SG Achim/Baden II. (Björn Hake)

Dem Aufsteiger SG Achim/Baden II ist der erste Punktgewinn in der Verbandsliga geglückt. Beim Vorletzten TuS Bramsche endete die Partie mit 22:22 (8:12). Das Handball-Team von Trainer Karsten Krone verschenkte dabei sogar den ersten Sieg der Saison. Demnach lag die Spielgemeinschaft über die meiste Zeit des Spiels vorne, führte zwischenzeitlich mehrmals mit mehreren Toren. Jedoch zeigte sich im Nachhinein, dass weder der Treffer von Malte Meyer zum 14:11 (36:57) noch der erfolgreiche Wurf von Mark Wendel zum 16:12 (40:24) die Vorentscheidung in der Partie bedeutete.

Der Gastgeber steckte nicht auf und zeigte Moral. Innerhalb von drei Minuten stellten Alexander Brockmeyer und Joshua Friese auf 15:16 – damit war wieder alles drin. Der Treffer von Achims Max Schirmacher zum 17:15 (43:41) täuschte nicht darüber hinweg, dass die Spielgemeinschaft nun große Probleme hatte. Das ermöglichte Bramsche sogar, in Führung zu gehen und diese auf 21:17 auszubauen. Allerdings ließ sich das Verbandsliga-Schlusslicht dadurch nicht entmutigen. Wendel, Tjark Meyer und Sören Meier bescherten den Gästen wenigstens noch den einen Zähler.

Krone freute sich: „Der erste Punkt ist immer der schwerste und ganz wichtig für die Moral. Darauf haben wir sechs Spiele gewartet. Wir haben uns in dem Spiel super zurückgekämpft.“ Dabei ärgerte sich Krone überhaupt nicht über den verschenkten Vorsprung: „Ein Spiel dauert 60 Minuten. Da gibt es viele Ups and Downs. Und Bramsche kann auch Handball spielen. Das war am Ende eine gerechte Punkteteilung.“

In der Analyse lobte Krone vor allem seine Spieler in der Deckung. „Nur 22 Gegentore in der Verbandsliga? Das ist große Klasse“, sagte er und meinte damit Malte Meyer und Benjamin Janssen: „Sie haben einen sehr guten Innenblock gebildet.“ Dagegen hätte der Aufsteiger im Angriff in Bramsche etwas besser agieren können. „Da haben wir Fehler gemacht“, beschrieb Krone. Sören Meier rettete bei seinem Comeback nach vierwöchiger Verletzungspause aber immerhin den einen Punkt – ein Erfolgserlebnis, das die Verbandsliga-Handballer mit ins nächste Heimspiel am Sonntag gegen den TV Neerstedt nehmen.