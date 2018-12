Max Borchert vom Jugend-Bundesligisten TV Oyten war in Verden zu Gast. (HVN)

Verden. Nachdem der OHV Aurich das erste von zwei Turnieren des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) für die männliche Jugend D gewonnen hatte, ist auch die zweite Veranstaltung nun Geschichte. Zum Sieger des Wettbewerbs in der Verdener Aller-Weser-Halle wurde vor Kurzem der Nachwuchs des VfL Horneburg gekürt. Auf den weiteren Plätzen folgten die TSG Westerstede, die HSG Heidmark, der TV Oyten sowie Ausrichter HSG Verden-Aller. Eingeladen waren die derzeit stärksten D-Jugend-Vertretungen der einzelnen Regionen. Unterbrochen wurden die Spiele durch eine Interviewrunde. Max Borchert war in die Domstadt gekommen. Der Spieler des Jugend-Bundesligisten TV Oyten stellte sich den Fragen der Aktiven und der Zuschauer.

Die Ausrichtung der Veranstaltung hatte die HSG Verden-Aller übernommen. Mit vielen Helfern hatte Juri Wolkow den passenden Rahmen für das Event geschaffen. „Im vorigen Jahr haben wir mit unserer weiblichen D-Jugend teilgenommen. Es ist eine klasse Veranstaltung. Es hat alles gepasst“, zog der Jugendwart der HSG ein positives Fazit.

VfL Horneburg das Maß der Dinge

Sportlich war der VfL Horneburg in Verden das Maß der Dinge. Der Vertreter der Region Elbe-Weser sicherte sich ohne Punktverlust den Turniersieg. Gespielt wurde im Modus Jeder-gegen- jeden. In den meisten Partien ging es dabei knapp zu. So auch im Auftaktspiel zwischen dem TV Oyten und der HSG Verden-Aller. Mit 11:9 hatte am Ende der von Sven Lux und Bastian Beuße trainierte Nachwuchs der Oytener „Vampires“ die Nase vorne.

Für den TVO sollte es der einzige Sieg bleiben. „Wir sind aber auf Augenhöhe.“ Zu dieser Erkenntnis kam Lux, nachdem seine Spieler jeweils knapp gegen die TSG Westerstede, die HSG Heidmark und den VfL Horneburg den Kürzeren gezogen hatten. Mit dem späteren Turniersieger war der TVO beim 10:13 bis zum 8:9 auf Augenhöhe. Pech hatte Ausrichter HSG Verden-Aller: Die jungen Handballer aus der Domstadt blieben vor eigenem Anhang auch deshalb ohne Sieg, da zwei Stammspieler fehlten.

Für den Verband war Olaf Denecke nach Verden gekommen. Mit den Veranstaltungen schließe der HVN den Jahreskalender ab, erläuterte der Vizepräsident Jugend des Verbandes: „Wir richten die Turniere jetzt im neunten Jahr aus.“ Der Termin kurz vor Weihnachten habe sich etabliert, sagte der Funktionär. Für die jungen Spieler ist das Turnier auch ein erster Schritt in eine größere Handballwelt.