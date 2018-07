Zum 7:1-Erfolg gegen den TV Jahn Schneverdingen steuerte Verdens Philipp Breves gleich zwei Tore bei. (Björn Hake)

Schneverdingen. Nachdem der FC Verden 04 im Mai 2017 den Abstieg aus der Fußball-Landesliga Lüneburg verkraften musste, sagte Trainer Sascha Lindhorst, dass sein Team nun einen Umweg gehen müsse, um seine sportlichen Ziele zu erreichen. Den Umweg mit dem Namen Bezirksliga Lüneburg 3 nahmen die Reiterstädter mit Bravour. Sie beherrschten die Liga. Nun sind sie zurück in der Landesliga Lüneburg. Seit vergangener Woche bereitet sich das Team auf die Saison vor. Am Dienstagabend stand das erste Testspiel auf dem Programm. Und die Lindhorst-Elf machte da weiter, wo sie in der Vorsaison aufgehört hatte. Beim Bezirksligisten TV Jahn Schneverdingen siegte der FC Verden 04 mit 7:1.

Sascha Lindhorst war mit dem Test selbstredend einverstanden. „Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung“, sagte der Coach, der den FC Verden 04 in der Vorsaison zur Meisterschaft in der Bezirksliga führte. Allzu hoch wollte er den Sieg dann aber auch nicht hängen. Schließlich war die Begegnung auch eine Art Aufgalopp der noch jungen Vorbereitung. „Bislang hatten wir drei Einheiten absolviert und dann eben noch das Spiel gegen Schneverdingen“, sagte Lindhorst. Da der FC Verden auf ein Team aus der Bezirksliga traf, wusste der Trainer das Resultat auch richtig einzuschätzen. „Schneverdingen war sicher kein Gegner mit dem Format, das in der Landesliga auf uns wartet“, meinte der Meistertrainer.

Sechs Verdener Torschützen

Für die sieben Tore, die die Reiterstädter in der Lüneburger Heide erzielten, waren sechs Spieler verantwortlich: Einen Doppelpack schnürte im ersten Test der Saisonvorbereitung Philipp Breves. Die weiteren Tore für die Gäste schossen Maximilian Schulwitz, Patrik Zimmermann, Amer Özer, David Hennig und Tronga Bamba.

„Das Spiel war okay. Zum Reinkommen war das für die Mannschaft richtig gut. Aber wir haben noch einige Sachen auf dem Zettel, die wir abarbeiten müssen. Zudem müssen wir unsere Zugänge noch richtig integrieren“, sagte Sascha Lindhorst. Vor allem müsse das Team seine Spielweise ein wenig ändern, findet der FCV-Coach. „In der Landesliga werden wir mehr Geduld zeigen müssen. Wir müssen kompakter stehen und auch mal schnelle Gegenangriffe starten“, erklärte Lindhorst. Daher will er noch gegen Mannschaften testen, die in höheren Ligen unterwegs sind. Unter anderem spielt Verden am 15. Juli gegen den Bremen-Ligisten und DFB-Pokal-Starter BSC Hastedt. Am 26. Juli fährt die Lindhorst-Elf dann zum TV Stuhr. Dieser Klub ist in der Vorsaison ebenfalls in die Landesliga aufgestiegen – allerdings im Bezirk Hannover.

Das nächste Testspiel steht für den FC Verden 04 allerdings schon am kommenden Sonnabend auf dem Plan. Sascha Lindhorst und Co. treten beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Bruchhausen-Vilsen (Anpfiff um 17 Uhr) an.