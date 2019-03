Meppen. Mit einer beachtlichen Ausbeute an Edelmetall sind die Ringer des TSV Achim von der Niedersachsenmeisterschaft in Meppen zurückgekehrt. In diesem Jahr wurden die Titelkämpfe im griechisch-römischen Stil ausgetragen. Die Achimer waren mit sieben jungen Ringern in die Stadt im Emsland gefahren.

Zum TSV-Team gehörte unter anderem Jamie Renning. Er startete in der D-Jugend bis 22 Kilogramm. Die Titelkämpfe verliefen für ihn äußerst erfolgreich. Zweimal betrat er die Kampfmatte und verließ sie beide Mal als Sieger. Daher wurde ihm bei der Siegerehrung die Goldmedaille um den Hals gehängt. Matti Zessin kämpfte ebenfalls in der D-Jugend, allerdings bis 32 Kilogramm. „Diese Meisterschaft war sein erster Wettkampf“, sagte TSV-Trainer Rene Sokoll. Zwei seiner drei Kämpfe gewann er und schnappte sich den Vizetitel. Lucenzo Calanduccio startete in der Gewichtsklasse D-Jugend bis 27 Kilogramm. „Lucenzo hatte hier fünf Gegner“, meinte Sokoll. Immerhin setzte er sich einmal durch und wurde Fünfter.

Elias Schaab vertrat den TSV Achim in der C- Jugend bis 34 Kilogramm. Unter anderem traf er auf seinen Bruder Maximilian. Sokoll: „In seinen vier Kämpfen fing Elias immer gut an und konnte die Trainingsfortschritte unter Beweis stellen. Leider konnte er seine Gegner aber im Boden nicht beherrschen und verlor jeweils auf Schulter.“ Besser lief es für Maximilian Schaab. Er stand bei der Siegerehrung auf dem Podest, mit der Silbermedaille um den Hals.

Nina Cordes gewinnt Bronze

In der C-Jugend bis 31 Kilogramm schickte der TSV mit Paula Wilkens und Nina Cordes zwei Mädchen ins Rennen. „Paula konnte in ihren vier Begegnungen noch keine Akzente setzen“, berichtete Rene Sokoll. Das sah bei Nina Cordes anders aus. Sie gewann gegen ihre Teamkollegin und noch gegen eine weitere Kontrahentin. Mit diesen zwei Siegen schaffte sie es auf das Podest und durfte dort die Bronzemedaille entgegennehmen. „Die Fortschritte unserer Ringer zeigen sich in den Ergebnissen und wir dürfen zufrieden sein“, fasste Rene Sokoll die Meisterschaft zusammen.