Jonas Austermann besorgte den Ausgleich zum 2:2. (Björn Hake)

Stade. Erster Punktgewinn für die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04. Im Aufsteigerduell beim VfL Güldenstern Stade zeigten die Gäste Moral und erkämpften sich nach einem zwischenzeitlichen Rückstand kurz vor Schluss noch ein 2:2 (0:1).

Die Gastgeber, die in der Vorsaison ebenfalls durch die Bezirksliga spazierten und souverän Meister wurden, starteten schwungvoll in die Partie. Trotzdem war es der FC Verden 04, der in Führung ging. Aus dem Halbfeld schlug Bjarne Geils eine Flanke vor das Tor. Er fand Neuzugang Nick Zander, der das Leder per Kopf in die Maschen setzte (9.). Der Treffer zeigte Wirkung bei den Platzherren, die nun verunsichert wirkten. Abermals Nick Zander hatte das 0:2 auf dem Fuß als er freistehend nur knapp verzog (38.).

Erst in der Nachspielzeit kam der VfL Güldenstern Stade zu einer Torchance, die es dann aber in sich hatte. Einen Flankenball von der linken Seite bekam die FC-Defensive nicht geklärt. Den Schussversuch von Philipp Waschkau schlug Philipp Breves noch von der Linie. Die zweite Halbzeit war gerade zehn Minuten alt, als Schiedsrichter Klaas-Hendrik Meyenberg auf den Elfmeterpunkt zeigte. Pascal Voigt ging im Duell mit Bjarne Geils zu Boden und Luca Werth verwandelte den Strafstoß zum Ausgleich. „Das war schon eine harte Entscheidung. Der Stürmer sucht den Kontakt und nimmt ihn dann dankend an“, schilderte FC-Trainer Sascha Lindhorst die Szene.

Wöhlke auf der Höhe

Anschließend übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Spielkontrolle. In der 75. Minute parierte FC-Keeper Stefan Wöhlke einen Kopfball des aufgerückten Fabio Dammann. Acht Minuten später war aber auch Wöhlke machtlos. Metin Gök brachte Stade mit 2:1 in Führung. Die Gäste steckten jedoch nicht auf. Per Fallrückzieher scheiterte Kapitän Mirco Temp an Stades Torhüter (88.). Für großen Jubel im Verdener Lager sorgte dann Jonas Austermann. Eine Minute vor dem Ende der Partie jagte der Flügelspieler den Ball von der Strafraumgrenze unter die Latte.

„Da haben die Jungs wirklich noch einmal alles reingehauen und sich den Punkt dadurch auch verdient. Insgesamt haben wir aus einer starken ersten Hälfte zu wenig mitgenommen. Der Elfmeter hat uns dann aus dem Tritt gebracht“, lautete das Fazit von Sascha Lindhorst.