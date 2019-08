Firat Karaca (r.) und Daniel Janssen schenkten sich gegenseitig keine Tore ein. (Hake)

Oyten. Die Saison ist für den TSV Etelsen erst einen Spieltag alt, den ersten kleinen Dämpfer hat der Titelfavorit der Fußball-Bezirksliga allerdings schon erhalten. Die Schlossparkkicker kamen in ihrem Auftaktspiel beim TV Oyten nicht über ein Unentschieden hinaus. Während der 90 Minuten sollten in dem Landkreis-Derby keine Tore fallen.

Nils Goerdel, Coach des Meisterschaftsaspiranten, wäre nur allzu gerne mit einem Sieg in die Serie gestartet. „Wir sind schon enttäuscht, dass es nun nicht geklappt hat“, sagte der Trainer nach der Begegnung. Dass der TSV „nur“ zu einem Remis gekommen war, lag zum Großteil auch am Auftritt der Gastgeber. Denn der erfahrene TVO-Coach Axel Sammrey hatte seine junge Elf genau richtig auf die favorisierten Gäste eingestellt. Die Oytener traten defensiv auf, um die Offensive der Etelser nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Goerdel war wiederum nicht verwundert, dass sich die Platzherren besonders auf das Verteidigen des eigenen Tores konzentrierten. „Das wird uns in dieser Saison häufiger bevorstehen“, warf der TSV-Trainer einen Blick nach vorne.

Ruf vergibt doppelt

Die Partie lief so, wie es im Vorfeld zu erwarten war. Die Etelser hatten viel Ballbesitz, Oyten wartete ab. Obwohl der TVO es sich meist in der Defensive gemütlich machte, kamen die Gäste zu Torchancen – vor allem in der ersten Halbzeit. „Da haben wir auch gut und druckvoll gespielt“, sagte Goerdel, der zwei vergebene Chancen von Alex Ruf und Simon Gloger notieren musste.

In der zweiten Halbzeit hatte Ruf eine weitere Topchance, als er allein auf TVO-Keeper Christian Rathjen zulief. Der Torhüter blieb in diesem Duell Sieger. Goerdel: „Es waren bei uns ein paar gute Sachen dabei. Aber wir wissen auch alle, dass der Weg zum Titel kein Spaziergang wird.“

Und der TV Oyten? Der Gastgeber kam über die gesamte Spielzeit zu keiner hochkarätigen Möglichkeit. Es waren lediglich die berühmten Halbchancen, die der TVO kreierte. Axel Sammrey wollte dies jedoch nicht bemängeln. Die Sicherung des eigenen Tores stand in dieser Begegnung nun einmal im Vordergrund. „Wir haben auch mal den Weg nach vorne gesucht, aber das ist gegen Etelsen nun einmal schwierig“, meinte Sammrey. Der Punktgewinn könne sich auf die nun anstehenden Partien jedoch positiv auswirken. „Das Unentschieden ist vor allem für die Köpfe meiner jungen Spieler wichtig“, sagte Sammrey, der bei einer hohen Niederlage wohl gleich ein wenig Aufbauarbeit hätte leisten müssten.

Für die Schlossparkkicker geht es hingegen darum, in Zukunft mehr Chancen gegen defensive Gegner zu erspielen – und diese dann auch zu nutzen.