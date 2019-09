Die Vorbereitung hat SG Achim/Baden Trainer Tobias Naumann abgeschlossen. Nun geht es in Hatten darum, die ersten Punkte in der neuen Oberliga-Saison einzufahren. (Björn Hake)

Die Saisonvorbereitung des Sommers 2019 wird bei der SG Achim/Baden nicht als die allerbeste in die Vereinsgeschichte eingehen. Denn das Verletzungspech war in den vergangenen Wochen ein treuer Begleiter. „Daher ist es jetzt wohl besser, dass die Saison beginnt“, findet Trainer Tobias Naumann. „Hoffentlich hört es jetzt mit den Verletzungen auf. Wenn das so ist, wäre das allein schon ein wichtiger Grund, dass die Vorbereitung vorbei ist.“ Das Ende der Vorbereitung ist für die SG-Handballer der Beginn einer Spielzeit, in der sie in einer stark einzuschätzenden Oberliga Nordsee antreten. Den Auftakt bildet das Auswärtsspiel bei der TSG Hatten-Sandkrug (Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr).

Der erste Gegner der Achimer zählt in der vierten Liga nicht zu den Schwergewichten. Und Tobias Naumann hofft auch, dass der Klub aus dem Landkreis Oldenburg im Mai, wenn die Saison abgeschlossen wird, hinter seinem Team in der Tabelle steht. „Aber wir sind weit davon entfernt zu sagen, dass wir in Hatten einen Pflichtsieg einfahren müssen“, warnt Naumann ausdrücklich davor, die TSG auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir fahren mit viel Respekt vor dem Gegner zu diesem Spiel. Der Vergleich mit Hatten wird ein Wettkampf auf Augenhöhe und gleich ein echter Prüfstein.“

Schweres Auftaktprogramm

Dennoch: Zwei Punkte zum Auftakt würden den Achimern guttun, um keinen kompletten Fehlstart zu riskieren. Nach der Partie in Hatten warten auf die Naumann-Sieben nämlich zwei Anwärter auf die Top-Platzierungen – und zwar der ATSV Habenhausen und der TV Cloppenburg. Das Auftaktprogramm der SG Achim/Baden hat es in sich. Und für Naumann gehört der Auftritt bei der TSG Hatten-Sandkrug dazu. „Die Hattener haben zuletzt eine wirklich gute Saison gespielt. Die mussten sich lange vor uns keine Gedanken mehr über den Klassenerhalt machen“, sagt Naumann.

Die TSG, die im vergangenen Jahr als Aufsteiger ins Rennen gegangen war, landete in der Abschlusstabelle zwar hinter der SG Achim/Baden. Das aber laut Naumann nur aus dem Grund, weil die Hattener gegen Ende der Saison nicht mehr allzu viele Punkte eingefahren haben. Naumann: „Hatten hat durch so manche Niederlage eine bessere Platzierung verschenkt.“

Der SG-Trainer hat auch deshalb Respekt vor dem ersten Gegner der neuen Saison, weil dort Robert Langner während der Vorbereitung wieder zum Einsatz gekommen war. „Er musste zuletzt pausieren und ist ein Mann für die einfachen Tore“, sagt Naumann über den Rückraumspieler. Langner ist aber nicht der einzige TSG-Akteur vor dem Naumann warnt. Sein Team müsse in der Deckung auch den erfahrenen Andre Haake stets im Auge behalten. „Er lenkt das Spiel der TSG nicht nur sehr gut, sondern ist außerdem noch ein guter Vollstrecker“, sagt der SG-Trainer.

Was das eigene Personal angeht, möchte sich Tobias Naumann nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Fakt ist: Die Langzeitverletzten Tobias Freese und Fabian Balke fallen aus. Auch für Kreisläufer Erik Schmidt (Bänderriss) kommt das erste Spiel wohl zu früh. Dadurch steht Naumann mit Malte Meyer nur ein Kreisläufer zur Verfügung. Das Problem werde jedoch gelöst, versicherte der SG-Trainer. Das Wie ließ er allerdings offen.