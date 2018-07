Leon Bauchmüller ist in Oschersleben schnell mit seinem Kart unterwegs gewesen. (fr)

Oschersleben. Im ADAC Kart Masters ist jetzt in Oschersleben das nächste Rennen absolviert worden. Nun ist in dem Wettbewerb Halbzeit – auch für den jungen Bendingbosteler Leon Bauchmüller. Der Motorsportler, der in der Bambini-Klasse startete, erlebte in Oschersleben sein bisher erfolgreichstes Rennwochenende.

Für den elfjährigen Fahrer aus dem Kreis Verden ist der Kurs in Sachsen-Anhalt so etwas wie seine Heimstrecke. Dass er sich dort wohlfühlt, merkte man ihm sofort an. Von Anfang bis Ende präsentierte er sich in hervorragender Form.

Bereits im Zeittraining verschaffte sich Leon Bauchmüller mit dem dritten Platz eine gute Ausgangslage. Im ersten Lauf hatte er aber einen technischen Defekt an seinem Kart, wodurch er im Feld zurückgeworfen wurde. Davon beunruhigen ließ er sich allerdings nicht. Denn auch im zweiten Lauf startete er von Platz drei und betrieb somit Schadensbegrenzung. Leon Bauchmüller fuhr diesmal stark und legte sogar die schnellste Runde hin. Nach den beiden Vorläufen lag der Elfjährige auf Platz 15. „Dass es nach den Heats nur für Platz 15 gereicht hat, war natürlich schade. Schließlich hatte ich im Zeittraining schon eine starke Leistung mit dem dritten Platz gezeigt“, sagte der Youngster.

Nächster Halt ist Kerpen

Doch im ersten Finallauf rückte Leon Bauchmüller wieder alles gerade: Mit Platz drei fuhr der Bendingbosteler erstmals in Deutschlands größter Kartrennserie auf das Podium. Auch im zweiten Rennen etablierte er sich als Vierter in den Top fünf und fuhr dabei erneut die schnellste Rennrunde. „Das war für mich bisher das beste Ergebnis im ADAC Kart Masters, und damit bin ich absolut zufrieden. Ein großer Dank gilt meinem Team von RS Motorsport für die tolle Unterstützung. Oschersleben hat mir schon immer viel Glück gebracht, es ist ein tolles Gefühl nun auf dem Podium zu stehen“, freute sich der junge Rennfahrer.

Jetzt will er in drei Wochen beim ADAC Kart Masters in Kerpen wieder angreifen. Die Motivation, auch dort vorne mitzumischen, ist nach den Erfolgen in Oschersleben bei Leon Bauchmüller jedenfalls sehr ausgeprägt.