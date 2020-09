Für die Tennis-Herren 60 des TC Völkersen hat es in der Nordliga gegen die klar favorisierte TG Barmstedt die erwartete Niederlage gegeben. Beim 1:8 verdienten sich die Gastgeber aber immerhin einen verdienten Ehrenpunkt. „Mehr war für uns tatsächlich kaum drin. Barmstedt hat andere Ambitionen als wir und das auch eindeutig unter Beweis gestellt“, erkannte Völkersens Mannschaftsführer Manfred Goetjes fair an.

Schon nach den Einzeln war das Punktspiel entschieden, da die Gäste ihre Überlegenheit voll ausspielten und die Akteure des TCV vor teils unlösbare Probleme stellten. So gab es für Volker Velewald, Manfred Meyer, Friedrich Kahrs, Manfred Goetjes und Werner Kreutzträger in ihren Duellen jeweils Zweisatzniederlagen. Nah dran an einem Einzelsieg war der an Position zwei spielende Michael Schmitz. Er erwischte einen starken Tag und forderte seinen Kontrahenten. Nach einem knappen 7:5 im ersten Durchgang musste dann doch der Matchtiebreak die Entscheidung bringen. Aus einem 3:7-Rückstand machte Schmitz sogar eine hauchdünne Führung. Am Ende sollte es aber nicht reichen. „Im Matchtiebreak sind mir leider ein paar Fehler zu viel unterlaufen. Beim Matchball hat mich mein Gegner dann mit einem Aufschlag von unten überrascht“, erklärte Michael Schmitz.

In den folgenden Doppeln zogen die Spieler der Gäste auch in den ersten beiden Paarungen einsam ihre Kreise. Spannend wurde es im dritten Doppel, in dem wiederum Michael Schmitz beteiligt war. An der Seite von Jürgen Maack ging es abermals in den Matchtiebreak. Hier hatte nun aber das TCV-Duo das glücklichere Ende für sich und sorgte durch ein 5:7, 6:1 und 11:9 für Jubel auf Seiten der Gastgeber. „Die beiden haben, wie schon in der Vorwoche, ein tolles Doppel gespielt und sich belohnt“, lobte Kapitän Manfred Goetjes seine Mitspieler und ergänzte, „dass wir nun den Blick auf das kommende Wochenende richten. Das Duell beim TSV Gadeland sollte auf Augenhöge stattfinden. Dort rechnen wir uns gute Chancen aus.“

Weitere Informationen

Nordliga Herren 60

TC Völkersen – TG Barmstedt 1:8

Velewald – Heckner 3:6, 1:6; Schmitz – Saul 7:5, 1:6, 9:11; Meyer – Monecke 3:6, 4:6; Kahrs – Schiewe 2:6, 3:6; Goetjes – Kobela 2:6, 0:6; Kreutzträger – Nahnsen 1:6, 2:6; Velewald/Kreutzträger – Heckner/Saul 1:6, 0:6; Goetjes/Held – Monecke/Kobela 3:6, 2:6; Schmitz/Maack – Schiewe/Nahnsen 5:7, 6:1, 11:9 FK