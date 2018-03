Wenn der FSV Langwedel-Völkersen am Sonntag den TSV Wallhöfen empfängt, könnte Daniel Throl seine Rückkehr auf den Platz feiern. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Der Frost hat sich verzogen. Das Wetter ist in den vergangenen Tagen ein wenig besser geworden. Das hat auch Auswirkungen auf die Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. An diesem Wochenende könnten tatsächlich einige Partien ausgetragen werden.

Ein wenig Hoffnung, dass am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) das erste Heimspiel im Jahr 2018 ausgetragen werden kann, besteht beim TSV Bassen. Die Elf von Trainer Uwe Bischoff soll an der Dohmstraße auf den ATSV Scharmbeckstotel treffen. „Wir wollen auf jeden Fall spielen, und von der Gemeinde ist unser Platz auch schon freigegeben worden“, sagt Bassens Fußball-Chef Adrian Liegmann. Gesichert sei die Austragung jedoch noch nicht. „Wir müssen abwarten, wie sich das Wetter bis Sonntag entwickelt“, meint Liegmann.

Voller Tatendrang ist man indes beim FSV Langwedel-Völkersen: FSV-Coach Dariusz Sztorc geht davon aus, dass seine Elf ihr Heimspiel gegen den TSV Wallhöfen (Sonntag, 15 Uhr) austrägt. Unter der Woche habe er mit seinem Team schon auf dem Nebenplatz trainiert. „Es ging. Und da auf unserem Hauptplatz seit Monaten kein Mensch gewesen ist, denke ich, dass wir spielen können“, sagt Sztorc. „Langsam wird es auch Zeit. Denn für die Spieler ist die Situation allmählich furchtbar.“ Gegen Wallhöfen würde auf Langwedel ein echtes Kellerduell warten. Beide Teams stehen derzeit auf einem Abstiegsplatz. Dariusz Sztorc geht die Aufgabe aber positiv an – und das ist auch mit der Personalie Daniel Throl verbunden. Der Leistungsträger hat seine hartnäckige Verletzung nun auskuriert. „Er hat zuletzt wieder voll trainiert“, sagt der FSV-Coach, der einen Einsatz von Throl keinesfalls ausschließt.

Beim FC Hambergen ist im Vorfeld des Heimspiels gegen den Tabellenführer FC Verden 04 von einer Absage ebenfalls keine Rede. Daher können die von Sascha Lindhorst trainierten Reiterstädter darauf hoffen, dass sie am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) im Landkreis Osterholz den nächsten Schritt Richtung Landesliga machen könnten.

Oyten muss mit Absage rechnen

Der TV Oyten soll am Sonntag ab 15 Uhr beim VSK Osterholz-Scharmbeck auflaufen. Allerdings besteht laut VSK-Trainer Torsten Just keine große Chance, dass die Partie auch wirklich angepfiffen wird. Denn trotz des besseren Wetters geht man beim VSK nicht davon aus, dass die Partie gegen Oyten stattfinden kann: „Ich war auf dem Platz, und die untere Schicht ist immer noch hart. Außerdem soll es ja auch wieder regnen“, erwartet Torsten Just einen weiteren Spielausfall.

Bereits am Sonnabend soll der Tabellenzweite MTV Riede ab 14 Uhr beim SV Ippensen im Einsatz sein. Darüber hinaus ist für den SV Vorwärts Hülsen das Heimspiel gegen den TuS Zeven (Sonntag, 15 Uhr) angesetzt. Für die Elf von SVV-Coach Ziad Leilo wäre es das erste Pflichtspiel seit dem 26. November 2017.