Verlor mit Oyten gegen Tosetdt: Die fünffache Torschützin Susanne Tauke. (Björn Hake)

Oyten. Aus einem guten Saisonstart sollte ein sehr guter gemacht werden. Mit diesem Vorhaben waren die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II nach dem Auftaktsieg gegen die SG Friedrichsfehn/Petersfehn (32:28) in ihr zweites Heimspiel der noch jungen Saison gegen den MTV Tostedt gegangen. Doch aus dem Vorhaben des TVO wurde nichts: Die Gäste aus dem Landkreis Harburg erwiesen sich als Spielverderber und entführten bei ihrem 30:26 (18:14)-Auswärtssieg beide Punkte aus der Pestalozzihalle.

Da sich Oytens Chefcoach Jens Dove am vergangenen Freitag in den Urlaub nach Dänemark verabschiedet hatte, saß Jacqueline Nowak bei den „Vampires“ auf der Bank. Was Oytens Co-Trainerin dann zunächst zu sehen bekam, war eine komplett verschlafene Anfangsphase ihrer Mannschaft – 0:3 (3.). In der Folge tat sich die Zweitvertretung des TV Oyten auch nach dem 1:3 durch Jasmin Johannesmann schwer mit den Gästen um ihre flinke Spielmacherin Justine Daniel (9 Tore). Bis auf sechs Treffer zogen die Tostedterinnen im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs davon – 15:9 (23.). Beim Gang in die Halbzeitpause hatte der TVO den Rückstand zumindest auf vier Tore verkürzt.

Führungstor will nicht fallen

Nach Wiederanpfiff bliesen Jasmin Johannesmann und Jahne Wendt mit ihren Treffern zum 16:18 (34.) zur Aufholjagd. Beim 21:21 – Nina Schnaars hatte per Siebenmeter ausgeglichen – war es dann soweit: Zwölf Minuten vor dem Ende schien erste Führung der Gastgeberinnen nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Der Ausgleich verlieh der Heimsieben aber nicht wirklich den nötigen Rückenwind. Vielmehr standen sich die ohne Målin Ankersen (Urlaub) angetretenen Blau-Roten selbst im Weg. Teilweise kläglich wurden auch beste Möglichkeiten vergeben. Besser machte es der MTV Tostedt. Nachdem Sabine Peek (7/5 Tore) noch einmal zum 22:22 (50.) ausgeglichen hatte, zogen die Gäste vorentscheidend auf 29:24 davon.

Mit der Niederlage hat sich der TV Oyten II in eine fünfwöchige Pause verabschiedet, Weiter geht es für die zweite Mannschaft der „Vampires“ am Sonntag, 20. Oktober, mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfL Horneburg.