Bei Foulspielen, die Sperren nach sich ziehen, kümmert sich das Sportgericht um das Strafmaß. (Björn Hake)

Rüdiger Wiegand: Von einem entspannten Jahr würde ich nicht sprechen. Sicherlich gab es aufgrund der Corona-Pandemie – verbunden mit dem Ruhen des Spielbetriebes – weniger Verfahren. In den anstehenden und umfangreichen Verfahren, zum Beispiel Spielabsage wegen Corona-Verdacht, waren jedoch trotz Unterbrechung des Spielbetriebes Entscheidungen zu treffen.

Im Spieljahr 2018/2019 war das Verhältnis noch ausgeglichen bei 40 Verfahren. Die Verfahren im Jugendbereich sind im Spieljahr 2019/2020 mit vier von 26 sehr zurückgegangen. Im laufenden Spieljahr gibt es leider wieder einen Anstieg der Verfahren im Jugendbereich mit fünf von elf Verfahren.

Meiner Meinung nach haben die Verfahrensbeteiligten ein Recht darauf, dass sich ein Sportgericht mit den zu verhandelnden Vorkommnissen intensiv auseinandersetzt. Dazu kann auch die Aufarbeitung von Vorfällen, die die Verfahrensbeteiligten untereinander auch schon in der Vergangenheit hatten, gehören.

Der Aufwand ist durch die Erhöhung der Verfahrenszahlen größer geworden. Da die Verfahrensbeteiligten oftmals in den Verfahren von Rechtsanwälten vertreten werden, ist auch ein Urteil ausführlich zu begründen, sodass auch hiermit der Aufwand umfangreicher geworden ist.

Sicherlich haben wir in meiner bisherigen Amtszeit als Vorsitzender des Bezirkssportgerichts Lüneburg viele Verfahren gegen auffällige Trainer und Betreuer durchgeführt. Krasse Fälle von Fehlverhalten in der Coaching-Zone haben wir auch gehabt, wenn zum Beispiel Trainer und Betreuer ihrer Vorbildfunktion nicht nachgekommen sind und mit ihrem Fehlverhalten dazu beigetragen haben, dass dadurch die aufgebrachten Zuschauer dann aufs Spielfeld gelaufen sind und es somit zu einem Spielabbruch kam.

Rüdiger Wiegand (FR)

Wir haben auch schon einige Verfahren wegen Tätlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter geführt. In diesen Fällen haben wir gegenüber Spieler, Trainer und Betreuer die Höchstsperrstrafe, die wir verhängen dürfen, von einem Jahr verhängt. In einigen Fällen haben wir die Sperrstrafe unter Auflage, wie zum Beispiel die Teilnahme an einer Schiedsrichterausbildung nachzuweisen, zur Bewährung ausgesetzt. Bei Fehlverhalten von Zuschauern gegenüber dem Schiedsrichtergespann wurde festgestellt, dass die Vereine nicht für den Schutz und die Sicherheit des Schiedsrichtergespannes gesorgt haben und deswegen wegen Vernachlässigung der Platzdisziplin zu hohen Geldstrafen verurteilt worden sind.

Es gab einige außergewöhnliche Verfahren, wie zum Beispiel Ausschreitungen durch Zuschauer mit Polizeieinsatz sowie der Verdacht der Manipulierung im Abstiegskampf in der Landesliga Lüneburg.

Zunächst wünsche ich mir, was sich wohl alle wünschen, dass die Corona-Pandemie vorbeigeht, damit dann wieder ein geregelter Spielbetrieb gewährleistet ist. Weitere Wünsche sind, dass sich Spieler, Trainer und Betreuer sowie Zuschauer gegenüber dem Schiedsrichtergespann respektvoll verhalten und Gelassenheit bei eventuell falschen Entscheidungen des Schiedsrichters zeigen sowie das Vorleben des Fairplay-Gedankens durch die vorgenannten Personen.

Zur Person

Rüdiger Wiegand

ist im Fußballbezirk Lüneburg Vorsitzender des Sportgerichts. Der Rotenburger gehört dem Ausschuss für Qualifizierung und der Trainergemeinschaft seines Heimatkreises an. Als Coach war Wiegand im Jugend- und Herrenbereich tätig.