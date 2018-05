Nachdem David Airich mit seinem zweiten Treffer das 2:0 für den TB Uphusen markierte hatte, waren allerletzte Zweifel am Klassenerhalt weggewischt. (Björn Hake)

Uphusen. Andre Schmitz hatte da so eine Ahnung. Nachdem im Spiel der Fußball-Oberliga zwischen dem TB Uphusen und dem SSV Vorsfelde in den ersten 45 Minuten kein Treffer gefallen war, sagte Uphusens Sportlicher Leiter einen Satz, mit dem er quasi in die Zukunft blickte: „Dann kommt halt David Airich rein und macht alles klar“, kündigte Schmitz an. Und er sollte Recht behalten. In der 60. Minute wurde Airich eingewechselt. Und er sollte zum Mann des Tages werden. Mit seinen zwei Treffern ebnete er am Sonnabend dem TBU den Weg zum 3:0 (0:0)-Heimsieg. Airich machte also wirklich alles klar – und zwar den Klassenerhalt für den TB Uphusen.

Der Doppeltorschütze ließ sich nach dem Abpfiff von jedem seiner Mitspieler und den sportlich Verantwortlichen kräftig umarmen. Doch als den Helden der Partie – oder gar als den großen Retter des TB Uphusen – wollte er sich nicht hinstellen lassen. Mit großer Bescheidenheit analysierte er das, was in der letzten halben Stunde in der Begegnung mit Vorsfelde passiert war. „Ich bin sicher nicht der Retter. Schließlich habe ich das alles nicht alleine geschafft“, sagte der Offensivmann. „Das ganze Team hat gut gespielt. Aber natürlich freue ich mich darüber, dass ich treffen konnte.“

Tor Nummer eins markierte Airich zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Der TBU hatte zuvor Druck auf die SSV-Abwehr gemacht, die dazu gezwungen war, einen Rückpass auf Torhüter Justin Kick zu spielen. Dieser Pass geriet zu kurz. Airich erlief den Ball. Als der Uphuser ihn am Fuß hatte, umkurvte er den Keeper. Danach zögerte Airich wenige Sekunden und schob dann zum 1:0 (62.) ein. Vier Minuten vor dem Abpfiff traf Airich zum 2:0.

Für den Doppeltorschützen wiederholte sich damit eine Geschichte. Denn in der Vorsaison wurde er im Winter von Andre Schmitz, damals noch Sportlicher Leiter beim Rotenburger SV, verpflichtet. Mit seinen Toren schoss er den RSV zum Klassenerhalt. Im vergangenen Winter kehrte er zum TB Uphusen zurück – genauso wie Schmitz. Und wieder dürfen beide einen erfolgreich geführten Abstiegskampf feiern. Erneut hat Airich mit seinen Toren gegen Vorsfelde großen Anteil daran.

Es hätte aber auch ein anderer zum Spieler des Tages werden können, der erst seit einer Halbserie das TBU-Trikot trägt: Philipp Rockahr. Der Offensivspieler, der vom Bremer SV zum TBU wechselte, hatte vier bis fünf sehr gute Chancen. Er nutzte aber nur eine. In der 90. Minute traf er zum 3:0. Es war der Schlusspunkt einer Partie, an deren Ende eine Mannschaft feierte und eine trauerte. Denn während der TBU gerettet ist, hat Vorsfelde den Abstiegskampf verloren und muss in die Landesliga runter.

Mit dem Erreichen des Klassenerhalts ist der Plan des TBU aufgegangen. Denn der Klub hatte im Winter alles getan, um die Qualität des Teams auf ein höheres Level zu hieven. Fast die gesamte TBU-Truppe wurde auf links gedreht. Und spätestens am Sonnabend zeigte sich: Die Mühen haben sich ausgezahlt. Nach zwei Spielzeiten, in denen der Klassenerhalt nur am grünen Tisch gelang, hat sich der Klub diesen Erfolg nun auch sportlich verdient. Der TB Uphusen wird auch in der kommenden Saison zur Beletage des niedersächsischen Fußballs zählen. Es wird für den kleinen Verein aus dem Achimer Westen das sechste Jahr in der Oberliga sein.

An der Seitenlinie wird auch dann wieder Trainer Fabrizio Muzzicato stehen. Er genoss am Sonnabend sichtlich den Moment des Erfolges: „Es fällt jetzt schon eine Menge Druck von einem ab. Schließlich war man die ganze Zeit im Tunnel. Wir sind froh, dass es jetzt endlich vorbei ist, waren aber auch immer überzeugt davon, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“

Einen Tag nach dem Erreichen des Saisonziels haben die Uphuser sich aber schon wieder an die Planung für die kommende Serie gemacht. Mit Ricardo Marafona da Costa und Loris Menger wurden zwei Spieler vorgestellt, die in der Saison 2018/2019 das TBU-Trikot tragen. Die beiden 18-jährigen kommen vom Landesligisten FC Eintracht Cuxhaven an den Arenkamp. Mit Yannis Becker wird dagegen wahrscheinlich ein wichtiger Spieler die Elf von Fabrizio Muzzicato verlassen. Das zumindest deutete der Coach nach Spielende an.