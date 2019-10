Beim 2:2 zwischen Stenum und Hude in der vergangenen Saison verwandelte Maximilian Klatte einen Elfmeter gegen Hudes Schlussmann Christopher Schnake. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Dreimal trat der VfL Stenum in dieser Bezirksligasaison am heimischen Kirchweg an und dreimal siegten die Mannen von Trainer Thomas Baake. Dabei erzielten sie 14:5 Tore. Diese Bilanz will Stenum im Derby gegen den FC Hude am Sonntag ab 15 Uhr natürlich ausbauen.

Die Gäste starteten durchwachsen in die Spielzeit, siegten vergangene Woche jedoch gegen den SV Brake mit 5:3 und verabschiedeten sich so von den Abstiegsrängen. Ohnehin ist gerade mal ein Viertel der Saison gespielt und die Abstände sind noch gering. So hat der VfL als Sechster mit 14 Punkten vier mehr auf dem Konto als die Fußballer des FC Hude auf Rang zwölf. Doch in einem Derby geht es nicht nur um Punkte.

„Derbys sind etwas Besonderes. Wir haben am Donnerstagnachmittag länger als sonst trainiert. Uns Trainern sind Derbys sehr wichtig, sie genießen einen besonderen Stellenwert bei uns, das wissen die Jungs auch und sie ziehen voll mit“, berichtet Baake. In dieser Spielzeit klappte es bislang gut in punkto Derbys für Stenum: Beim SV Tur Abdin Delmenhorst setzte sich der VfL mit 1:0 durch, gegen den TuS Heidkrug gewann die Baake-Elf mit 4:2. „Wir mussten uns da ziemlich strecken, in Derbys gibt es nichts geschenkt“, weiß der Stenum-Coach. Hude hingegen verlor sowohl in Heidkrug mit 0:3 als auch beim SV Baris Delmenhorst mit 2:3.

Trainer loben den Gegner

Baake erwartet, dass sein Team das Spiel machen muss. Gegen Heidmühle am vergangenen Spieltag sei das ebenfalls der Fall gewesen, dort überraschte die Stenumer jedoch, dass das Heimteam kaum Anstalten machte, in Ballbesitz zu kommen. „Wir haben da Bälle in Räume gespielt, wo der Gegner schon Überzahl hatte und waren zu ungeduldig“, erinnert sich Baake an die unnötige 1:2-Niederlage. „Gegen Hude wollen wir das Heft des Handelns in die Hand nehmen“, sagt er. Gegen den FCH wird es schwer, meint Baake, da der Gegner ein sehr gutes Positionsspiel hat und sehr strukturiert auftritt. „Das muss man erstmal durchbrechen. Da ist auch Geduld gefragt, da sind wir teilweise noch etwas hintendran“, berichtet Baake.

In sein Team hat er mehrere Akteure eingebaut, die vergangenes Jahr in der A-Junioren-Bezirksliga den Titel geholt haben. „Sie treffen bei Torchancen oder in Zweikämpfen noch öfters die falsche Entscheidung. Das kann man im Jugendbereich noch ausgleichen, bei den Herren nicht unbedingt. Aber sie lernen schnell und am besten geht das natürlich in Spielen. Die grundsätzliche Qualität haben sie, sonst würden sie nicht bei uns spielen“, erklärt Baake. Gerade die Nachwuchsarbeit – Stenums B- und A-Jugend sind in der Landesliga vertreten – sieht er als großen Vorteil, „den man gegen Hude schon sehen sollte“.

FCH-Coach Lars Möhlenbrock erwartet ebenfalls ein enges Match. „Wir müssen im Vergleich zum Brake-Spiel auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, sonst wird es eng gegen Stenum“, sagt Möhlenbrock. Er erwarte eine Steigerung seiner Elf, da sich das Team nun besser auf den Abgang seines torgefährlichsten Spielers Mohamed Alawie eingestellt habe. Dieser schloss sich Ende August überraschend dem Landesligisten BV Essen an. Zudem haben mit Jannik Schrank und Christian Lehr gegen Brake zwei Männer gespielt, die zuvor rund ein Jahr lang keinen Einsatz bei den ersten Herren hatte. „Ich denke, dass wir da jetzt ein Tacken weiter sind“, meint Möhlenbrock. Gegen Stenum dürfe sich sein Team nicht auf die VfL-Spielweise einlassen. „Das ist eine klassische Kontermannschaft. Sie stehen gerne tief und sind dann gut im Umschaltspiel. Das ist eine gute, gefestigte Bezirksligamannschaft, die immer 90 Minuten durchzieht und gefährliche Standards hat“, analysiert der Hude-Coach. Schlagbar seien die Stenumer jedoch. „Aber man muss seine Hausaufgaben machen. Wir wollen eine spielerisch und kämpferisch gute Leistung zeigen“, sagt er. Geplant ist, dass die Partie am Kirchweg in Stenum ausgetragen wird. Sollte das Wetter nicht mitspielen und die Plätze des VfL gesperrt sein, würden die Teams das Heimrecht tauschen. Dann käme es zu einem Duell auf Kunstrasen am Vielstedter Kirchweg in Hude.