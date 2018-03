Herr Lindhorst, der FC Verden 04 führt die Tabelle der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 mit großem, großem Abstand von elf Punkten an...

Sascha Lindhorst: Wir haben aber auch großen, großen Abstand in Sachen absolvierter Spiele.

Ja, das Gute ist, die Punkte, die wir haben, die können uns nicht mehr genommen werden. Und ja, die anderen Mannschaften müssten erst mal diese Punkte aus den Nachholspielen holen. Aber dennoch ist das alles eine enge Geschichte. Ich werde auch nicht müde, das gegenüber der Mannschaft immer wieder zu betonen. Riede, Pennigbüttel, Hambergen – die waren ganz nah an uns dran, bevor das mit den Nachholspielen anfing. Und so kann es auch wieder werden, wir können die nicht einfach abschreiben. Wir können uns darauf nicht verlassen, da es nur ein gefühlter Vorsprung ist.

Wir brauchen uns nichts vormachen, das ist ein Vorteil. Man kann auch über Training bei minus acht Grad meckern, aber im Endeffekt ist es immer noch ein Vorteil. Das ist es auch, weil wir nicht in diese extreme Terminnot kommen. Wir haben schon drei Nachholspiele, bei den anderen sind es ja deutlich mehr. Ein Nachteil ist es aber auch, dass wir demnächst fünf Auswärtsspiele haben, da wir bei einigen Partien das Heimrecht getauscht haben. Bisher habe ich aber auch von den meisten gehört, dass sie froh sind, endlich spielen zu können. Die anderen Mannschaften trainieren ja auch Woche für Woche und wollen, dass es losgeht. Und sie müssen ja auch sehen, dass die Nachholspiele nicht noch mehr werden. Auch ich bin froh, wenn es endlich wieder auf Rasen geht, denn da gehört Fußball hin. Wir könnten ja theoretisch auch nun alle Spiele auf Kunstrasen austragen, aber das würde ich gar nicht wollen. Zudem ist Kunstrasen auch für den einzelnen Spieler sehr belastend, für die Bänder und die Muskulatur.

Das ist nett von ihm und wir nehmen auch gerne Lob entgegen. Aber wir wissen auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Klar, insbesondere die zweite Halbzeit gegen Bassen war deutlich und wir haben auch eine starke Mannschaft, die zudem über individuelle Einzelspieler verfügt, die ein Spiel entscheiden können. Aber dennoch ist es nicht so, dass wir nun alle Spiele im Vorbeigehen gewinnen. Wer denkt, das reicht ja dicke, der sei gewarnt. Ritterhude ist letzte Saison mit 69 Punkten aufgestiegen, wir haben bisher 45 – da fehlen also noch ein paar.

Ich habe mich mit dem Verein im November auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, ligaunabhängig. Es gibt also kein Horror-Szenario. Wir machen so weiter, auch wenn wir nicht aufsteigen. Natürlich wollen wir hoch, aber wir wussten von vornherein, dass es nicht einfach wird, immerhin ist beispielsweise Pennigbüttel mit uns abgestiegen. Letzte Saison haben die meisten Spieler direkt zugesagt, die Karre wieder aus dem Dreck zu ziehen. Diesmal kann ich mir aber bei dem ein oder anderen vorstellen, dass er mehr Bedenkzeit braucht und erst sehen will, in welcher Liga es weitergeht.

Vielleicht war der Gegner immer ein bisschen mehr motiviert, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. Wir haben gemerkt, dass wir nicht immer alles nur spielerisch lösen können. Daraus haben wir gelernt und zeigen das hoffentlich auch weiterhin.