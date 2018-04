Nicolai Gräpler markierte in Lüneburg Etelsens einzigen Treffer. (Björn Hake)

Lüneburg. Beim TSV Etelsen war allen Beteiligten klar, dass dieser Tag kommen würde. Nachdem die Schlossparkkicker in der Fußball-Landesliga Lüneburg zuletzt sechsmal in Folge nicht verloren hatten, musste irgendwann die erste Niederlage im Jahr 2018 kommen. Am Sonntag ist es nun auch so gekommen. Der abstiegsbedrohte TSV verlor mit 1:3 (0:1) beim SV Eintracht Lüneburg.

Trotz der Pleite ging Etelsens Trainer Nils Goerdel nach dem Spiel nicht sehr hart mit seinem Team ins Gericht. „Grundsätzlich geht der Sieg für Lüneburg in Ordnung. Der Gegner steht schon zu Recht so weit oben in der Tabelle“, lobte Goerdel den Tabellenvierten, der ziemlich früh in Führung gegangen war. In der 18. Spielminute musste Etelsens Keeper Cedric Dreyer, der diesmal den Vorzug vor Stammtorhüter Daniel Büchau bekam, den Ball zum ersten Mal aus seinem Netz holen. Das 1:0 für die Gastgeber hatte Alexander Reinecke erzielt.

In der Folge fanden die Gäste aber besser in die Partie. „Fußballerisch haben wir im Vergleich zur Begegnung gegen Ottersberg definitiv einen Fortschritt gemacht“, meinte Nils Goerdel. Und so verdienten sich die Schlossparkkicker dann auch den Ausgleich. In der 52. Minute traf der seit Wochen stark spielende Nicolai Gräpler zum 1:1. Doch die Freude über das Tor hielt nicht lange Zeit an. Denn nur zwei Minuten später ging Lüneburg durch einen Treffer von Nico Zemke mit 2:1 in Führung. „Dass wir so schnell den zweiten Gegentreffer bekommen, ist natürlich sehr ärgerlich“, meinte Nils Goerdel. „Aber in dieser Situation lassen wir uns zu einfach ausspielen. Da haben die Abstände nicht gestimmt.“

In der Folge sollte es wieder nicht lange dauern, bis der Ball zum dritten Mal im Etelser Tor lag: Fünf Zeigerumdrehungen nach dem 2:1 erzielte David Mehl das 3:1. Davon sollte sich der TSV Etelsen nicht mehr erholen. „Um in Lüneburg zu gewinnen, hätte es auf unserer Seite schon perfekt laufen müssen“, sagte Coach Goerdel. „Aber immerhin haben wir die erste Halbzeit offen gestaltet. Insgesamt hat aber im letzten Drittel die Überzeugung gefehlt.“

Darüber hinaus habe sich der Ausfall von Mittelfeldspieler Micha Langreder (Muskelfaserriss) zu sehr bemerkbar gemacht. Und auch der eingewechselte Bastian Reiners, der mit einer genähten Platzwunde am Kopf spielen musste, sei in dem Auswärtsspiel kein Faktor gewesen. Nils Goerdel: „Wichtig ist aber, dass sich die Jungs nicht haben hängen lassen. Die Enttäuschung ist aber dennoch da.“