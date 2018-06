Seit September coacht Benedetto Muzzicato den BSV Rehden in der Regionalliga. (Björn Hake)

Benedetto Muzzicato: Ich war damals überglücklich, dass das in Rehden möglich wurde. Es war ja kein Geheimnis, dass ich nach oben wollte. Ich wusste, dass das mit Geduld und Demut verbunden ist. Umso mehr war ich überrascht, dass man mir nach so kurzer Zeit bereits die Chance gab – und das bei den wenigen Plätzen. Das wurde mir auch erzählt, wie viele Bewerbungen es für diesen Job in Rehden gab. Aber es gab auch das Gegenstück: Denn ich war in den ersten Wochen schockiert über den Zustand, den ich vorgefunden habe.

In puncto Fitnesszustand und der Mannschaft an sich, wie sie nicht miteinander funktioniert hat. Es ist auch eine normale Geschichte, wenn man sieht, wie die Saison bis dahin verlaufen war – neun Spiele, vier Punkte. Das hat man gemerkt, viel schlechte Laune, Verunsicherungen. Das war mit viel Arbeit verbunden. Aber auch das ist die Herausforderung für einen Trainer, die man annehmen muss. Man weiß ja auch, worauf man sich einlässt.

Nein, es gab sehr viele Parallelen. Klar, das ist ein anderes Level, die Spieler in Rehden waren teils besser. Wir haben viele gute Spiele gemacht, uns aber nicht belohnt. Ähnlich war es ja in Uphusen. Es war eine bessere Landesliga-Mannschaft, die in vielen Spielen besser war, aber die individuelle Qualität des Gegners hat dann trotzdem oftmals den Unterschied gemacht. Das war mit Rehden auch so, wie zum Beispiel das erste Spiel gegen Jeddeloh II, als wir deutlich in Führung gehen müssen und wir am Ende einen Kopfball aus 16 Metern reinbekommen, den unser Torwart Milos Mandic eigentlich im Schlaf hält, ihn an diesem Tag aber durch die Hände rutschen lässt. Das war ein gutes Beispiel, dass es ähnlich wie in Uphusen lief.

Nein. Es waren jetzt intensive Monate, in denen der Verein mich kennenlernen konnte und gesehen hat, dass es mir nicht immer nur um Punkte geht. Das war schon bei meiner ersten Station in Oberneuland so, in Uphusen auch – dass man auch Strukturen schafft. Es geht nicht, einfach nur zu kommen und neue Regionalliga-Spieler zu fordern, fertig. Es geht auch um das ganze Drumherum, das geschaffen werden muss, um irgendwann erfolgreichen Fußball zu spielen. Da habe ich mit Friedrich Schilling und Michael Weinberg (Vorsitzender und stellvertretender Vorstand Fußball beim BSV Rehden, Anm. d. Red.) Leute, die meine Entscheidungen wie im Januar, als wir sieben Spieler gegen sieben neue austauschten, mitgetragen haben. So war es nun auch bei der Vertragsverlängerung, bei der ich ein paar Punkte hatte, ohne die ich wahrscheinlich nicht weitergemacht hätte. Da wurde schnell gesagt, das ist der richtige Weg. Und da wurde auch für mich klar, dass ich gerne weitermache und mich auch wohlfühle dabei.

Der Kader. Dass ich die Jungs hole, mit denen ich den Fußball spielen kann, den ich mir vorstelle, auch wenn wir eine erfolgreiche Rückrunde gespielt haben. Es war nicht mein Kader. Jetzt in der Sommer-Vorbereitung kann ich eine ganz andere Grundidee vermitteln. Das Trainerteam und ich stellen uns anderen Fußball vor. Ein weiterer Punkt war das Trainingsmaterial. Das sind Dinge, die wichtig sind, um als Verein den nächsten Schritt zu machen. Zudem bin ich kein Fan davon, Spieler direkt aus dem Ausland in die Regionalliga zu holen, das muss nicht sein. Es ist okay, mal einen Griechen, einen Afrikaner, einen Japaner zu holen. Das kann funktionieren. Aber siehe einen Shinji Yamada, den wir nun von Werder geholt haben. Der ist seit Jahren hier und spricht deutsch. Das ist ein riesiger Vorteil. Wir haben auch mit Augusto einen Brasilianer, mit dem ich italienisch sprechen könnte. Das mache ich aber nicht, weil ich sage, das ist für seine Entwicklung besser. Zudem muss ich, um weiter nach oben zu gehen, erst mal den Fußball-Lehrer machen. Auch ein NLZ Nachwuchsleistungszentrum, Anm. d. Red.) ist sehr interessant, da mache ich keinen Hehl draus. Aber dann muss schon alles passen. Das nächste persönliche Ziel ist der Fußball-Lehrer.

Mit meinem Bruder Fabrizio täglich, aber auch allgemein mit Florian Warmer, teilweise mit Andre Schmitz und auch mit Oktay Yildirim, der einer meiner besten Freunde ist.

Es ist ein anderer Weg. Wir hatten zu meiner Zeit nicht die Möglichkeiten, so zuzuschlagen. Es ist eine andere Mannschaft mit sehr viel Erfahrung und sehr viel Qualität, wenn ich an einen Kevin Artmann, Dennis Janssen, Ole Laabs, Christian Ahlers-Ceglarek denke. Das sind alles gestandene Spieler, die wissen, wie das Spiel funktioniert. Ali Achour und Ayoub Rochd sind ohne Zweifel talentiert, aber es ist doch noch ein großer Unterschied zu den gestandenen Spielern. Trotzdem glaube ich, wir waren auf einem guten Weg, weil wir guten Fußball gespielt haben. Wie im Pokal gegen Drochtersen – die übrigens den Pokal gewonnen haben –, als wir die bessere Mannschaft waren, oder auch beim Sieg gegen Lupo Martini Wolfsburg oder Cloppenburg, als uns nur ein katastrophaler Torwartfehler die Niederlage einbrachte. In all diesen Spielen waren wir auf dem Weg nach oben, weil die Struktur, die wir geschaffen hatten, einfach super aussah. Da waren junge Leute wie ein Efkan Erdogan, die aus der Landesliga kamen und die Zeit gebraucht hätten. Diesen Weg wäre ich weitergegangen. Ich hätte nicht so einen großen Umbruch gemacht, wie ihn Uphusen im Winter gemacht hat. Aber ich sage auch gleichzeitig, jeder Trainer muss das für sich entscheiden. Für den einen ist es dann etwas einfacher, fertige Spieler zu haben. Ein anderer nimmt die Herausforderung halt gerne an und sagt: Wir gehen diesen Weg weiter. Der Umbruch war am Ende wohl auch die Rettung, das muss man ja so sagen, auch wenn ich damit immer etwas vorsichtig bin. In Rehden gratuliert mir auch jeder, sagt jedoch: Aber ihr hattet ja auch mit Braunschweig Glück. Das ist nicht richtig. Es wurde vor der Saison gesagt, es steigen drei ab. Wir haben drei hinter uns gelassen. Auch das letzte Spiel gegen Norderstedt hätten wir erfolgreicher gestaltet, wenn wir nicht schon gesichert gewesen wären. Ähnlich war das mit Uphusen, als sich der VfL Osnabrück II nach der Saison 2016/2017 zurückgezogen hatte. Da können wir doch nichts für. Aber das sind so Sachen, die sehen die Leute nicht, weil sie nur auf die Tabelle gucken und sagen: Ja, aber das und das. Daher glaube ich auch, dass man mit den Jungs, die man in Uphusen hatte, hätte weiterarbeiten können, wenn man den Glauben daran gehabt hätte. Mit so einer qualitativ hochwertigen Mannschaft ist es natürlich leichter.

Richtig. Ich bin kein Freund von jung und alt, für mich gibt es nur gut und schlecht. Ähnlich wie bei uns mit Viktor Pekrul, der bei uns sehr wichtig war. Ich glaube, für viele, die aus der Bremen-Liga, Landesliga et cetera kamen, war es einfach zu früh. Aber ich würde heute das gleiche wieder machen, ich bin ein Freund davon, so zu arbeiten. Das mache ich in Rehden jetzt auch wieder so. Ich stehe auf Hunger, auf Spieler, die sich entwickeln und besser werden wollen.

Ich sage nicht, dass die Mannschaft, die mein Bruder das Jahr zuvor noch trainiert hatte, schlechter als Altona 93 (Schlusslicht der Regionalliga-Saison 17/18, Anm. d. Red.) abgeschnitten hätte. Es gibt Vereine, bei denen Potenzial da ist. Ich schätze einen Kristian Arambasic sehr, er macht einen super Job beim FC Oberneuland. Zudem ist das Stadion da, Günter Hermann (Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) ist da – das ist für die Zukunft eine super Nummer. Dennoch fehlt da noch sehr viel für die Regionalliga. Die Oberliga Niedersachsen mit beispielsweise Spelle, mit Wunstorf und so weiter – das ist noch mal ein ganz anderer Fußball.

Die Idee ist nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, was man machen kann. Es ist auf jeden Fall so, dass es nicht an den Trainern liegt. Es gibt richtig gute Trainer in Bremen. Aber die Spieler, die da sind, sind nicht gut genug, beziehungsweise nicht gut genug ausgebildet. Das ist oft mehr Hobby, mehr nach dem Motto: Du, wir brauchen hier noch jeden Mann, komm doch zu uns. Und solche Leute spielen dann in der höchsten Amateurklasse von Bremen. Als ich damals mit Oberneuland gespielt habe, haben wir teilweise vor dem Spiel gewettet, wer die meisten Tore, wer das Traumtor schießt. Man musste nicht an seine Grenzen gehen. Damals war es ja auch so, dass der Erste noch direkt aufgestiegen ist. Durch die Relegation ist es für die Bremer schwieriger geworden. Dadurch wurde es dann schwierig, aus diesem Alltag, den man in der Liga hat, rauszukommen. In der Relegation muss dann ein Pass schärfer und genauer gespielt werden, da darf man sich nicht so viele Fehler erlauben, da muss man dann im letzten Drittel präsenter sein. All diese Dinge muss man entweder besser vorbereiten, mit Testspielen gegen Gegner, die nahe der Regionalliga sind, oder man muss generell etwas ändern. Und ja, das ist dann ein Problem in Bremen.