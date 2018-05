Trainer Frank Janzen. (Björn Hake)

Bremerhaven. Gegen 21.15 Uhr war es am Sonnabend Realität: Für die Landesliga-Handballer des TV Oyten hat es trotz einer 27:30 (14:11)-Niederlage im letzten Saisonspiel beim TV Gut Heil Spaden zum Klassenerhalt gereicht. Denn zu diesem Zeitpunkt waren auch die Spiele in der Verbandsliga Nordsee beendet. Da aus der nächsthöheren Klasse nur die HSG Bützfleth/Drochtersen und der TuS Sulingen in die Landesliga Bremen absteigen, wird es dort höchstens drei Absteiger geben. Und das auch nur dann, wenn der VfL Horneburg in den Relegationsspielen zur Verbandsliga am TV Dinklage scheitert.

Oytens scheidender Trainer Frank Janzen hatte in Spaden noch einmal einen starken Kader zusammen. Aus der A-Jugend waren Malte Meyer, Timo Blau und Max Borchert mit nach Bremerhaven gefahren. Und die „Vampires“ machten ihre Sache zunächst gut. Als Borchert in der 13. Minute getroffen hatte, leuchtete eine 8:4-Führung für den TVO von der Anzeigetafel. An dem Abstand änderte sich bis zur Halbzeitpause nur wenig. Mit einer Drei-Tore-Führung für die Blauhemden wurden die Seiten gewechselt.

In Hälfte zwei hielten die Gäste ihr gutes Niveau allerdings nicht. Als Frank Janzen in Minute 39 die Grüne Karte zur Auszeit beim Kampfgericht abgab, war die Führung bereits zu den Hausherren gewechselt – 18:17. Endgültig schlug das Pendel in Richtung des TV Spaden aus, nachdem Marico Dumke noch einmal für den Ausgleich gesorgt hatte (19:19/42.). Bis auf 27:22 zogen die Seestädter im weiteren Verlauf davon. Für den Endstand zeichnete der junge Max Borchert verantwortlich. Er traf zehn Sekunden vor Ultimo per Siebenmeter.