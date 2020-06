An diesem Wochenende hätte auch der TV Oyten die Saison 2019/2020 abschließen sollen. Wann der Ball wieder rollt, ist derzeit vollkommen offen. (Björn Hake)

Dieser Sonnabend, er sollte ein besonderer werden. Denn eigentlich sollte um 16 Uhr der letzte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga angepfiffen werden. Am Schlosspark hätte der TSV Etelsen den TSV Bassen zum Derby empfangen. Die Etelser hätten anschließend mit ihren Fans die Rückkehr in die Landesliga gefeiert. Im Frühjahr deutete noch vieles auf solch ein Szenario hin. Doch Corona hat die große Meistersause am Schlosspark verhindert. Stimmen die Delegierten beim Verbandstag des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) Ende Juni für den Abbruch der Saison mit Auf-, aber ohne Absteiger, gehen die Etelser dennoch hoch in die Landesliga. Sie verlassen dann eine Klasse, die in der Saison 2020/2021 eine echte Mammutliga sein würde. Denn: Nicht nur die Meister der Kreisligen Rotenburg, Verden und Osterholz dürften aufsteigen, sondern auch die jeweils Zweitplatzierten (wir berichteten), da die Relegation nicht ausgespielt werden soll. Nehmen alle berechtigten Teams ihr Startrecht in der Bezirksliga Lüneburg 3 an, bestünde sie künftig aus 21 Mannschaften.

Keine Denkverbote

Dass dem Vorschlag des NFV beim Verbandstag zugestimmt wird, daran bestehen momentan nur wenige Zweifel. Final entschieden ist zwar noch nicht, wie die Saison nun wirklich gewertet wird. Doch ein kleines Anzeichen findet sich bereits auf der Internetplattform fussball.de. In der Bezirksliga Lüneburg 3 ist der Spitzenreiter TSV Etelsen weiterhin als Aufsteiger markiert. Die farblichen Markierungen der Absteiger und des eines Teams, das sich auf dem Relegationsrang befindet, sind verschwunden. Die Klubs, die künftig in dieser Klasse antreten, dürfen sich also mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass eine weitere ungewöhnliche Saison auf sie wartet. Der NFV hatte bereits durchblicken lassen, dass die kommende Saison aufgrund der unnormalen Größen einzelner Ligen in einem anderen Modus gespielt werden könnte. Es dürfe hinsichtlich dieser Thematik keine Denkverbote geben, sagte NFV-Präsident Günter Distelrath im Mai.

Gespannt, wie in der neuen Spielzeit Meister und Absteiger ermittelt werden sollen, ist auch Adrian Liegmann. Der Fußballchef des TSV Bassen kann es sich jedoch nur schwer vorstellen, dass eine klassische Runde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen wird. In diesem Fall würden 40 Ligaspiele auf die Teams warten. Liegmann bezweifelt, dass bis zum Winter genügend Spiele absolviert werden können. Vor allem vor dem Hintergrund, dass zurzeit noch vollkommen offen ist, wann die neue Saison beginnt. „Wenn wir im September starten, kann jede Mannschaft bis zum Winter zwölf oder 13 Spiele machen – wenn es gut läuft“, findet Liegmann. Er würde es dennoch befürworten, wenn man zumindest einmal auf jeden anderen Bezirksligisten trifft. „Meine Vorstellung wäre, dass man zunächst eine einfache Runde spielt und die Liga danach in eine Abstiegs- und eine Meisterrunde aufteilt. Andere Vereine werden sicher auch noch andere Ideen haben“, sagt Liegmann. „Schön ist in jedem Fall, dass sich die Möglichkeit offen gehalten wird, die Saison bis zu den Sommerferien zu verlängern.“ Diesen Wunsch gibt es laut Liegmann schon lange.

Seine Gedanken über die neue Saison hat sich auch Sven Zavelberg, Trainer des TSV Achim, gemacht. „Dass wir 40 Spiele machen, halte ich für nicht durchführbar. Es gibt zu viele Faktoren, die gegen diese Variante sprechen“, meint der Coach. „Es gibt viele Teams, die einen nicht so großen Kader haben. Die werden dann richtige Probleme bekommen.“ Die englischen Wochen – verbunden mit Verletzungen, Urlauben und berufliche Verpflichtungen – würden dafür sorgen. „Die Liga in eine Nord- und eine Südgruppe einzuteilen wäre vielleicht eine Möglichkeit“, sagt Zavelberg. „Ich hätte aber eh besser gefunden, dass man die jetzige Saison nach der Quotientenregel sowie mit Auf- und Absteigern wertet.“ Zudem könne er nicht nachvollziehen, dass auch die Vizemeister der Kreisligen ein Aufstiegsrecht erhalten könnten. Sollte es nun aber zur Bildung einer Mammutliga kommen, sei der TSV Achim in Sachen Kadergröße vorbereitet. Zavelberg: „98 Prozent unseres aktuellen Kaders haben zugesagt. Allzu große Veränderungen wird es nicht geben. Unser Plus ist zudem, dass zehn A-Jugendliche nach oben kommen. Personell werden wir also gut aufgestellt sein.“

Dariusz Sztorc, Trainer des TV Sottrum, sieht eine mögliche Aufstockung vor allem wegen der Abstiegsregelung für die kommende Saison kritisch. „Ich erwarte vom Verband, dass wir in der nächsten Saison nicht fünf oder sechs Absteiger haben“, sagt er. Denn damit würde es Mannschaften treffen, „die jetzt im Mittelfeld der Tabelle sind.“ Sztorc hat sogleich eine Idee, wie die Abstiegsregelung seiner Meinung nach fairer umgesetzt werden könnte. „Man könnte es über zwei Saisons splitten. Dann hätte man nur drei Absteiger pro Saison“, schlägt der TVS-Coach vor. „Generell müssen wir Trainer uns aber anpassen, was der Verband beschließt. 40 Partien wären jedoch sehr viele“, seufzt er. Viele Spieler seien berufstätig und könnten deshalb nicht jedes Spiel machen. Sztorc: „Das wird hart für jeden Verein und die Spieler. Eine 21er-Gruppe ist extrem schwierig. Aber wir können es uns ja nicht aussuchen.“ Dennoch versprüht Sottrums Trainer Vorfreude auf die kommende Saison. „Ich bin motiviert und engagiert, auch wenn es wahrscheinlich eine kurze Vorbereitung wird“, sagt der Coach, der den TVS im Januar übernommen hatte.

Unmut in Langwedel

Wie Sztorc ist auch Emrah Tavan, Coach des FSV Langwedel-Völkersen, von einer möglichen Aufstockung nicht begeistert. „Wir hatten schon mit der jetzigen Anzahl an Teams viele Spiele. Bei 21 Mannschaften würde es die Anzahl der Bundesligaspiele übersteigen“, kann Tavan einer Aufstockung nichts Positives abgewinnen. Außerdem könne er nicht verlangen, „dass meine Spieler vier englische Wochen hintereinander spielen. Die sind alle berufstätig.“ Weiterhin ein Problem sei auch die Unbeständigkeit des Wetters zum Jahresende hin. „Das Wetter spielt eine große Rolle. Wie sieht es im November und Dezember aus? Können da alle Spiele gespielt werden? Das sind Fragen, die man nicht beantworten kann“, drückt der Coach seinen Unmut aus. Dadurch, dass für die Bezirksliga-Fußballer neben den 40 Punktspielen auch noch die Pokalspiele anstehen könnten, vermutet Tavan, dass es vermehrt Verletzungen geben werde. „Viele Spieler werden auf dem Zahnfleisch gehen“, glaubt er. Es werde schwer für alle Mannschaften, „mit Platz 13 oder 14 könnte man möglicherweise absteigen.“ Langwedels Trainer kann sich zudem nicht vorstellen, dass die kommende Saison positiv in Erinnerung bleiben wird. „Ich glaube nicht, dass man nach der Saison sagt: Geil, dass es so gekommen ist“, sagt er. Um die vielen Spiele zu vermeiden, denkt Tavan an eine Saison, die nur mit einer Hinrunde gespielt wird. „Das wären dann alles K.o.-Spiele. Ob das was bringt, weiß ich aber nicht.“

Gelassener Routinier

Axel Sammrey, Trainer des TV Oyten, sieht in der Frage, wann die Saison gestartet wird, das größte Problem. „Wenn wir im August starten, wird es nicht so ein großes Problem. Dennoch wird es eine heftige Saison, was man aber so hinnehmen muss. Dann spielen wir halt auch Kreisderbys in der Woche“, sagt er. Solch eine Mammutliga müsse man „durchziehen und privates hinten anstellen“. Wenn einer weiß, wie so etwas zu bewerkstelligen ist, dann ist es Sammrey. Vor 25 Jahren coachte er den TSV Verden in der Verbandsliga. Die Liga bestand damals aus 21 Teams. „Das war heftig damals“, erinnert er sich. Dennoch habe es ein Feldspieler sogar geschafft, alle Partien zu absolvieren. „Wir brauchen einfach mehr Spieler im Kader. Dann kann man rotieren und andere spielen lassen“, sieht Sammrey das Ganze nicht so negativ. Dem TVO komme zugute, dass die Spieler hauptsächlich Studenten sind. „Hätten wir viele Schichtarbeiter, wäre das ein Problem“, sagt Sammrey. Der TVO-Coach glaubt, dass man an einer Aufstockung „zwei, drei Saisons zu knabbern hätte.“ Dennoch ist er überzeugt, dass die kommende Saison erfolgreich verlaufen kann. „Die Spieler hatten dann eine lange Pause. Man kann auch mal durchspielen und weniger trainieren. Ich sehe das deshalb nicht so dramatisch.“