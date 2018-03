Seit Jahren arbeitet Peter-Michael Sagajewski akribisch mit seiner Mannschaft. In wenigen Wochen könnte der Trainer mit dem TVB den nächsten Meilenstein erreichen. (Björn Hake)

Baden. Unter der Woche haben die Volleyballer des TV Baden die Weichen für die Zukunft gestellt. Bei der Abteilungsversammlung wurden unter anderem Peter-Michael Sagajewski und Klaus Ostermann in ihren Ämtern als Vorstandsvorsitzende bestätigt. Ersterer ist bekanntlich auch Trainer des Badener Drittliga-Teams. Und diese Mannschaft hat es derzeit in eigener Hand, noch in diesem Jahr das nächste große Abenteuer anzugehen. Der TV Baden bekommt am Saisonende das Aufstiegsrecht zur 2. Bundesliga Nord, falls die Schwarz-Weißen auch nach dem finalen Spieltag den dritten Tabellenplatz hinter der SVG Lüneburg II und den SF Aligse verteidigt haben.

„Lüneburg und Aligse haben beide darauf verzichtet, die Unterlagen für die Vorlizenzierung zur 2. Bundesliga einzureichen“, sagt Lisa Krieger, Managerin der 2. Volleyball-Bundesligen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die beiden Teams belegen in der Tabelle aktuell die Ränge eins und zwei, dahinter liegt der TV Baden auf Platz drei, der nach derzeitigem Stand zum Aufstieg berechtigen würde. Neben dem TVB haben nur der TV Hörde und der TuS Mondorf ihre Vorlizenzierungs-Unterlagen abgegeben. „Bleiben die Badener Dritter, dann dürfen sie aufsteigen. Sofern sie dann auch wirklich wollen“, bestätigt Lisa Krieger.

In der vergangenen Saison wurde beim TV Baden bereits gejubelt. Denn sportlich hatte sich das Team für die 2. Bundesliga qualifiziert. Der Aufstieg kam nur deshalb nicht zustande, weil im Unterhaus kein weiterer Platz frei geworden war. (Björn Hake)

Noch fünf Spiele stehen an

Eines ist gewiss: Die Badener würden den Gang in die 2. Bundesliga gehen wollen. Das haben sie bereits in der vergangenen Saison bewiesen, als sie in der Qualifikation zum Unterhaus Pinneberg zweimal besiegten. Damals wurde der Aufstieg nur deshalb verhindert, weil in der Nordstaffel für die Schwarz-Weißen kein Platz freigeworden war. Und auch eine Aussage von Sagajewski nach dem deutlichen Derby-Sieg bei Bremen 1860 am vergangenen Sonnabend unterstreicht den Willen des TVB. Er würde es seiner Mannschaft, die er selbst in die 3. Liga geführt hatte, von Herzen wünschen, in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

Es riecht bereits ein wenig nach Bundesliga-Volleyball in der Lahofhalle. Doch Sagajewski will das Thema Aufstieg nicht zu hochkochen. Der erfahrene Trainer weiß, dass es jetzt noch viel früh ist, um den Lautsprecher zu mimen. Abwarten, lautet das Motto. Schließlich seien noch fünf Spiele zu absolvieren, sagt Badens Erfolgstrainer. Alle Partien hätten ihre Tücken. Und vor allem der Gegner, der am Sonntag (Anpfiff um 16 Uhr) nach Baden kommt, gehört zu den Schwergewichten der Liga: Der TVB trifft auf die Tecklenburger Land Volleys. Die Ostwestfalen sind ihres Zeichens Zweitliga-Absteiger und stehen mit 31 Punkten auf Rang fünf, die Badener haben vier Zähler mehr auf dem Konto.

„Wir wünschen uns natürlich die drei Punkte“, sagt Sagajewski. „Wir sind auch guten Mutes, weil wir aktuell einen Lauf haben.“ Allerdings würden es die Tecklenburger Land Volleys seinem Team nicht so einfach machen wie die Bremer in der Vorwoche. In der Unihalle der Hansestadt hatte der TVB ohne Probleme mit 3:0 gewonnen.

Am Sonntag stehe jedoch ein komplett anderes Spiel an, ein wesentlich schwieriges, meint Sagajewski. „Bei Tebu stehen einige bundesligaerfahrene Spieler auf dem Feld. Zudem haben die noch eine Rechnung mit uns aus dem Hinspiel offen“, erinnert Badens Coach an den knappen 3:2-Erfolg seines Team im ersten Vergleich.

Ausgang offen

Aufgrund der Erfahrung aus dem Spiel in Ostwestfalen ist sich Peter-Michael Sagajewski sicher, dass sich die Zuschauer auf ein spannendes Spiel freuen dürfen. „Einen echten Favoriten gibt es in dieser Begegnung nicht“, kündigt der Trainer an. Sagajewski setzt vor dem schwierigen Heimauftritt aber auf den Lauf seiner Mannschaft. Zuletzt hatte der TV Baden dreimal in Folge auswärts gespielt und alle Partien gewonnen. Auch im jüngsten Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve des SVG Lüneburg spielten die Badener stark auf, unterlagen jedoch nach großem Kampf mit 1:3. „Das war ein Spiel auf höchstem Niveau“, sagt Sagajewski. Daran wolle man am Sonntag anknüpfen.