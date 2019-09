Verden. Durch einen 6:0 (2:0)-Kantersieg über den TV Jahn Schneverdingen haben die U17-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock einen idealen Saisonstart in der Fußball-Landesliga perfekt gemacht. Mit viel Euphorie starteten die Platzherren ins Spiel. Der frühe Führungstreffer durch Noah Klaas Kruse spielte ihnen zusätzlich in die Karten (2.). Immer mehr wurde die Partie von den Gastgebern dominiert, die durch einen erfolgreichen Flachschuss von Justin Quiring mit einer 2:0-Pausenführung die Seiten wechselten (37.).

Für den Treffer zum 3:0 war Joker Tomislav Jankovic verantwortlich (59.), ehe nochmals Justin Quiring auf den Plan trat. Sehenswert war sein Tor zum 4:0, als er einen auftrumpfenden Ball aus dem Sprung unter die Latte jagte (69.). Nur vier Minuten später nutzte Quiring eine Flanke von Timofej Avdeev zum 5:0. Den Endstand besorgte schließlich Levin Felsch (77.). „Es war eine ganz starke Leistung der Jungs. Sie investieren viel und man spürt, dass gerade etwas zusammen wächst“, war Trainer Felix Meyer der Spaß sichtlich anzumerken. Ein Sonderlob verteilte er an den Dreifachtorschützen: „Justin war nicht nur aufgrund der Tore der Man of the Match.“