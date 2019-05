Jannik Tölle ist ein wichtiger Anker im Mittelfeld des TSV Ottersberg. (Björn Hake)

Herr Tölle, herzlichen Glückwunsch zur Bezirksliga-Meisterschaft. Ihr Trainer Jan Fitschen forderte nach dem Schlusspfiff, dass die Mannschaft das Vereinsheim abbauen soll. Wie haben Sie die Partynacht erlebt?

Jannik Tölle: Wir sind erst einmal gemeinsam mit dem Bus nach Ottersberg zum Vereinsheim gefahren und haben dort paar Kaltgetränke verhaftet. Die einen sind dann etwas länger geblieben, bis spät in die Nacht und andere etwas früher abgehauen, da sie arbeiten mussten.

Gegen 1 Uhr waren auf jeden Fall noch welche da. Zu der Zeit habe ich noch Bilder bekommen. Ich musste wegen der Arbeit leider eher abhauen. Die richtige Party folgt aber sowieso erst nächste Woche, wenn wir nach Mallorca fliegen. Da bin ich dann natürlich auch dabei. Dort feiern wir einen guten Saisonabschluss mit zwölf bis 14 Leuten.

Der wusste es noch nicht genau und wollte spontan schauen, ob er mitkommt. Es wäre uns, denke ich, zu wünschen.

Für die Mannschaft ist es nach dem bitteren Abstieg letztes Jahr, der mir persönlich noch lange im Kopf geblieben ist, sehr wichtig. Auch weil es für die meisten Jungs von uns – nach zuletzt zwei Abstiegen – der erste Aufstieg war. Im Endeffekt war es mal ganz gut abzusteigen. So kommen wir mit einem ganz anderen Feeling in die Landesliga. Für uns war es gut, wieder mehrere Spiele in Folge gewonnen zu haben.

In der Rückrunde haben wir nach zwei, drei Partien gemerkt, dass wir besser reinkommen und einen guten Ball spielen.

Spätestens nach dem Sieg gegen den TSV Etelsen war wieder mit uns zu rechen, weil wir es ab da erneut in eigener Hand hatten. Und dass wir Etelsen 6:0 weggehauen haben, war für die Mannschaft natürlich ein richtig gutes Erlebnis.

Wir haben als Team nur noch auf uns geschaut und nicht mehr auf den Aufstieg. Wir wollten einfach wieder die richtige Mentalität an den Tag legen. Und dann haben wir mit David Airich einen Topmann dazubekommen, der der Mannschaft ein ganz anderes Gefühl mit auf den Weg gegeben hat. Der bringt einfach eine gewisse Gewinnermentalität mit, die man so nicht kennt und ein Team mitreißen kann.

Unser Teamspirit. Es gab keine Meckereien. Jeder hat sich mit seinem Platz abgefunden, egal ob er gespielt hat oder auf der Bank saß. Wir waren alle füreinander da. Jeder hat alles für den Aufstieg gegeben.

Das Saisonziel muss der Trainer ausschreiben. Wir wollen erst einmal die Klasse halten, aber auch ein einstelliger Tabellenplatz sollte drin sein. Jedem dürfte jedoch bewusst sein, dass wir auf keinen Fall absteigen dürfen.

Ja, ich habe meine Zusage für das nächste Jahr gegeben.

Der Großteil der Mannschaft hat zugesagt. Zwei, drei Spieler haben sich noch nicht entschieden, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Der Kern des Teams bleibt auf jeden Fall bestehen.

Ich freue mich auf die fußballfreie Zeit, die ab nächster Woche beginnt. Es tut mal ganz gut, den Kopf für zwei Monate frei zu bekommen. Und auf den Malle-Urlaub freue ich mich natürlich besonders. Es ist nicht normal, dass 14 Leute dafür Urlaub nehmen. Ich denke, das wird eine sehr, sehr lustige Woche für uns alle werden.

Zur Person

Jannik Tölle (23)

wechselte 2017 vom TV Oyten zum TSV Ottersberg und gehört seitdem zum Stammpersonal. Im Interview spricht der zentrale Mittelfeldspieler über den Bezirksliga-Titel und dem damit verbundenen Landesliga-Aufstieg.