Hamburg. Groß war die Freude bei den Herren 55 des TC Oyten über den Erfolg in der Vorwoche und den damit verbundenen Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga. Mindestens ebenso groß fiel an diesem Wochenende die Enttäuschung aus. Denn der TCO bezog eine 2:7-Niederlage beim SC Condor.

„Aufgrund der Ergebnisse der Konkurrenten müssen wir am letzten Spieltag beim TC Delmenhorst gewinnen, um die Klasse zu halten. Ein Auswärtssieg käme allerdings einem kleinen Wunder gleich„, fasste TCO-Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute die Ausgangslage seines Teams zusammen. Der Kapitän war im Punktspiel schneller wieder vom Platz, als ihm lieb war. „Ich hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt. Das war wirklich ganz schlecht“, fand Schmidt-Klute klare Worte zu seinem Auftritt. Parallel gewann Martin Kehmna auf dem Nebenplatz jedoch schnell und glich aus. Doch etwas überraschend sollte dies der einzige Einzelpunkt für den TC Oyten bleiben.

Im Spitzeneinzel war Joachim Korf lange auf einem guten Weg, konnte aber eine 7:5-Führung im Matchtiebreak des dritten Satzes nicht ins Ziel bringen. Während Frank Ehrlich sich zwar bemühte, aber relativ chancenlos unterlag, war Hilmar Wagner vor allem im ersten Durchgang im Bereich eines Satzgewinnes. Am Ende bewies sein Kontrahent aber stets den längeren Atem. Das Nachsehen hatte etwas überraschend auch Helmut Ludwig: Der Punktegarant war nach dem klar gewonnenem ersten Satz auf dem Weg zum nächsten Erfolg, ehe bei ihm komplett der Faden riss und er sich noch in drei Sätzen geschlagen geben musste.

In den folgenden Doppeln holten Martin Kehmna und Helmut Ludwig gegen die Ersatzspieler des SC Condor einen klaren Zweisatzerfolg. Pech hatten die Gäste im ersten Doppel: Beim Spielstand von 5:4 verletzte sich Joachim Korf, sodass er fortan mit seinem Partner Hilmar Wagner keine Chance mehr hatte. Nur knapp gaben Frank Ehrlich und Hartmut Schmidt-Klute ihr Match ab. „Man muss einfach zusammenfassen, dass vieles gegen uns lief. Schon der eine oder andere weitere Punktgewinn hätte unsere Ausgangslage vor dem letzten Spiel deutlich verbessert, aber es hat nicht sollen sein. Wir werden gegen Delmenhorst aber natürlich trotzdem nochmal alles versuchen", gibt sich Hartmut Schmidt-Klute mit seinem Team noch lange nicht auf.