Sein Einsatz im Spitzenspiel gegen Heeslingen II ist noch fraglich: Etelsens Timo Schöning. (Björn Hake)

Bezirksliga Lüneburg 3: Die Fußballer des TSV Etelsen treffen mit dem Heeslinger SC II auf den vielleicht härtesten Kontrahenten in der laufenden Saison. „Für mich ist Heeslingen der ärgste Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft. Sie spielen einen sehr strukturierten Fußball, da ist eine klare Handschrift zu erkennen“, beschreibt Nils Goerdel den Tabellenzweiten. Die Begegnung möchte der TSV-Coach auch nicht mit dem 3:0-Sieg in Ritterhude vergleichen. „Heeslingen ist da noch mal ein anderes Kaliber“, ist sich Goerdel sicher. Der Trainer des Tabellenführers erwartet demnach eine niveauvolle Partie gegen die Oberliga-Reserve, die drei Punkte weniger aufweist. „Wir wollen unser Punktepolster ausbauen, das oberste Gebot ist es aber, nicht zu verlieren.“ Unklar ist, ob die beiden Angreifer Timo Schöning und Bastian Reiners auflaufen können. Alex-Christian Ruf könnte deshalb in die Startelf rücken.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Etelsen