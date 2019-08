Erzielte gegen Schwanewede einen Viererpack: Etelsens Timo Schöning. (Björn Hake)

Schwanewede. Dank eines Viererpacks von Timo Schöning hat der TSV Etelsen sein Auswärtsspiel beim FC Hansa Schwanewede deutlich mit 5:0 (4:0) gewonnen und damit die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga übernommen. Bereits zur Halbzeit war die Partie entschieden – zu diesem Zeitpunkt führte die Mannschaft von Trainer Nils Goerdel mit vier Toren. „Wir waren die klar bessere Mannschaft. Das 1:0 war der Dosenöffner, danach haben wir die Chancen konsequent genutzt“, war Goerdel zufrieden.

Schöning erzielte sein erstes von vier Toren in der 29. Minute. Emrullah Gülalan hatte aus 16 Metern an den Pfosten geschossen, den Abpraller musste der Stürmer nur noch einschieben. Gülalan legte Schöning mit einem schönen Pass auch das 2:0 auf (38.). Das 3:0 erzielte Schöning dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Volleyschuss (45.+2). „Ein tolles Tor“, lobte Goerdel seinen Stürmer. Nur zwei Minuten später erzielte Alex-Christian Ruf aus spitzem Winkel das 4:0 und damit eine komfortable Halbzeitführung heraus (45.+4).

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bis zwei Gänge zurückgeschaltet“, sagte Goerdel. Doch Schöning hatte noch nicht genug. Gülalan steckte durch, sodass der Stürmer frei aufs gegnerische Tor zulief und zum 5:0-Endstand traf (88.).