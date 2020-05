Die mannschaftliche Geschlossenheit ist ein Grund für das gute Abschneiden der Schlossparkkicker. (Björn Hake)

Unter den Fußball-Bezirksligisten aus ganz Niedersachsen sticht die Saisonbilanz des TSV Etelsen mit hervor. Die Mannschaft von Erfolgstrainer Nils Goerdel belegt – gemessen am Punkteschnitt (Quotient) – von insgesamt 253 Mannschaften aus 17 Spielklassen den fünften Platz. Mit dem FC Sarstedt (Bezirk Hannover), FSV Schöningen (Bezirk Braunschweig) und dem TSV Etelsen (Bezirk Lüneburg) überstanden nur drei Herren-Bezirksligisten die Spielserie 2019/2020 bis zum Ausbruch des Coronavirus ohne Niederlage.

Der SSV Nörten-Hardenberg (Bezirksliga Braunschweig 4) stellt unter allen 17 Spitzenreitern den durchschlagskräftigsten Angriff (74 Treffer in 17 Spielen). Der TSV Etelsen (Bezirksliga Lüneburg 3) verweist auf die stabilste Abwehr (fünf Gegentore in 18 Partien). Für den Sportlichen Leiter des TSV Etelsen sind die positiven Werte des souveränen Tabellenführers aus dem Kreis Verden das Produkt eines ausgeprägten Mannschaftsgeists verbunden mit herausragenden Einzelkräften. „Wir haben generell eine sehr gute Mannschaft. Es arbeiten alle Spieler in alle Richtungen“, hebt Andre Koopmann das Niveau und den Teamspirit besonders hervor. Mit dem schnellen Umschaltspiel gaben die Schlossparkkicker ihren Gegnern viele unlösbare Rätsel auf.

Weitere Informationen

Die besten Bezirksligisten

1. FC Sarstedt (Hannover 4: 16 Spiele/15 Siege/1 Unentschieden/0 Niederlagen/44:8 /Tore/46 Punkte/2,87 Punkteschnitt)

2. FSV Schöningen (Braunschweig 2: 18/16/2/0/67:10/50/2,77)

3. TSG Bad Harzburg (Braunschweig 3: 19/17/1/1/72:17/52/2,73)

4. TSV Stelingen (Hannover 2: 17/15/1/1/67:14/46/2,70)

5. TSV Etelsen (Lüneburg 3: 18/15/3/0/60:5/48/2,66) RT