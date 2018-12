Die Konkurrenz abgeschüttelt: Der TSV Etelsen um Torjäger Bastian Reiners (links) überwintert an der Spitze. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die Fußballer der Bezirksliga Lüneburg 3 machen Pause. Jedes der 17 Teams hat mindestens 16 Spiele absolviert – es ist also genug Aussagekraft gegeben, um eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie haben die acht Mannschaften aus dem Landkreis Verden bisher abgeschnitten? Eine Analyse:

TSV Etelsen: Mit Power auf die Eins

Der Landesliga-Absteiger sorgte für einige Höhepunkte. Dabei setzte der TSV gerne Ausrufezeichen. Das begann beim Saisonstart auf Anhieb, als der TSV den ATSV Scharmbeckstotel mit 8:0 aus dem heimischen Schlosspark schoss. Am zweiten Spieltag kassierte der TSV Bassen eine hohe Pleite. Mit einem 6:0-Sieg gestaltete Etelsen auch sein erstes Auswärtsspiel an der Dohmstraße eindrucksvoll. Es war nicht der letzte hohe Sieg in der ersten Saisonhälfte: 7:1 beim 1.FC Rot-Weiß Achim, 5:1 gegen den SV Pennigbüttel, 6:0 gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg, 5:1 gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck – der TSV ließ im bisherigen Laufe der Spielzeit so einige Male die Muskeln spielen. Selbst der FC Hambergen, der aktuell ärgste Konkurrent um die Meisterschaft, sollte die Offensivpower der Etelser zu spüren bekommen. Beide Spitzenteams lieferten sich ein spektakuläres Topspiel vor 400 Zuschauern am Schlosspark, welches der TSV nach einem 1:3 zur Halbzeitpause noch in ein 5:3 drehte. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich das Team von Trainer Gerd Buttgereit einige überraschende Punktverluste wie gegen den SV Ippensen leistete. Außerdem kassierte Etelsen im Duell der Landesliga-Absteiger beim TSV Ottersberg eine empfindliche 1:4-Niederlage. Insgesamt präsentierten sich die Schlossparkkicker aber am konstantesten. Deshalb steht für den heißen Meisterschaftskandidaten aktuell Platz eins zu Buche. Aufgrund der erbrachten Leistungen hat sich der TSV Etelsen diese zwischenzeitliche Platzierung auch verdient.

TSV Ottersberg: Auf Tuchfühlung

Ein Tor von Jannik Tölle hat die Wümmekicker zufrieden in die Winterpause gehen lassen. Bei widrigen Bedingungen am 9. Dezember erzielte er gegen den TSV Bassen das Siegtor zum 1:0 – ein wichtiger Treffer im Hinblick auf die Tabelle. Denn nun steht der TSV Ottersberg als Dritter nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Etelsen und hat somit alle Chancen, im neuen Jahr ein Wort um den Titel mitzureden. Allerdings dürfen die Chancen für die Ottersberger nur gering eingeschätzt werden. Das Team von Trainer Jan Fitschen hatte nur wenige Spiele, die wirklich komplett überzeugend waren. Meist stimmte nur das Ergebnis, weniger die Art und Weise. Das merkte der Coach auch oft bei seinen Analysen an. Gar nichts von beidem – also weder Ergebnis, noch Art und Weise – stimmte in der wichtigen Partie gegen den Aufstiegskonkurrenten aus Hambergen. Nach dem 0:3 saß die Enttäuschung sogar so tief, dass die Ottersberger die Meisterschaft abgeschrieben haben. Weil der TSV in der Folge aber wieder in die Erfolgsspur fand und vier der darauffolgenden fünf Begegnungen gewann, besteht immer noch die Möglichkeit auf eine direkte Rückkehr in die Landesliga.

TV Oyten: Seit September auf Kurs

Die Ankunft von Marius Winkelmann hat Positives bewirkt. Seit dem Debüt des Neuzugangs der SV Drochtersen/Assel ist der TV Oyten ungeschlagen. Es war im September, als der Mittelfeldmann erstmals für die Oytener auflief: 4:2 beim TuS Bothel. Und der Sieg ist gleichzeitig der Start einer grandiosen Serie gewesen. Der TVO ist seit 13 Spielen unbesiegt, womit der schwache Beginn in die Saison ausgemerzt wurde. Damit arbeitete sich das Team von Trainer Axel Sammrey auf den fünften Rang vor. Teilweise ersetzte der TVO dabei auch wichtige Leistungsträger wie den verletzten Kapitän Raphael Schneider. Die Entwicklung passt. In dieser Saison sollte der Platz unter den Top fünf gehalten werden. Und wenn die Oytener so weitermachen und keine großen Abgänge haben, dann könnte das Sammrey-Team in der kommenden Spielzeit 2019/2020 ein Anwärter auf die Meisterschaft sein und damit alsbald das Oytener Fernziel Landesliga realisieren.

MTV Riede: Turnaround geschafft

Trainerwechsel erzielen nicht immer den gewünschten Erfolg. Manchmal sind sie aber mehr als sinnvoll. Das zeigt das Beispiel MTV Riede. Nach sechs Punkten aus zehn Spielen und dem blamablen 0:6 in Langwedel entschied sich der Verein nach Rücksprache mit der Mannschaft dafür, Coach Stephan Hotzan von seinen Aufgaben zu entbinden. Es war eine Maßnahme, die den MTV Riede so richtig ins Rollen brachte. Unter Interimstrainer Nils Krüger holte die Mannschaft ein Remis und sechs Siege. Damit hievte sich der MTV aus dem Abstiegskampf und ins gesicherte Mittelfeld der Liga. Es wird spannend zu beobachten sein, wie die Rieder mit dem neuen Cheftrainer Thorsten Eppler ins Jahr 2019 starten. Eppler wäre dabei sicher gut beraten, sich mit Krüger auszutauschen. Der erfolgreiche Interimscoach besetzt zusammen mit Eckhardt Zunft den Posten des Co-Trainers.

FSV Langwedel: Stabile Mitte

Vor der Spielzeit gab der FSV Langwedel-Völkersen das Ziel aus, eine sorgenfreie Saison spielen zu wollen. Und allem Anschein nach werden die Langwedeler diesem eigenen Anspruch auch gerecht. Nach 17 Partien steht der FSV auf Platz neun und hatte dabei eigentlich noch keinen großen Ausreißer – nicht nach oben, vor allem aber auch nicht nach unten. Das ist auch der Verdienst von Trainer Emrah Tavan. Unter ihm ist gerade eine spielerische Weiterentwicklung zu vernehmen. Zudem besitzt er einen guten Draht zur Mannschaft. In derlei Hinsicht ist er auch Vorgänger Dariusz Sztorc voraus, mit dem das Team nicht mehr zusammenarbeiten wollte.

TSV Bassen: Im Lernprozess

Bassens erste Saisonhälfte war von Schwankungen geprägt. Angesichts der jungen Mannschaft, die für den TSV am Ball ist, verwundert diese Tatsache aber nicht. Gerade gegen Ende des Jahres hatten die Bassener große Probleme Punkte einzufahren. Das führt dazu, dass der TSV sich aller Abstiegssorgen noch nicht entledigt hat. Weil das Team von Trainer Uwe Bischoff in der besten Phase zwischen September und Oktober jedoch ordentlich punktete, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone sieben Zähler. Es besteht also kein Grund zur Beunruhigung. Wenn alles normal läuft, dann wird der Zehnte die Saison auch mit einer Platzierung im Mittelfeld beenden und in seiner Entwicklung einen weiteren Schritt vorankommen.

SVV Hülsen: Über dem Strich

An der Aller darf Ruhe herrschen. Der SV Vorwärts Hülsen überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz. Für die Hülsener ist das die beste Nachricht in der laufenden Spielzeit. Ansonsten gab es vonseiten des SVV doch eher wenig Positives zu berichten. Verletzungssorgen, zusammengeschrumpfter Kader und katastrophale Auftritte wie beim 0:9 in Ippensen prägten weite Teile der ersten Saisonhälfte aus Sicht der Hülsener. Immerhin riss sich der SVV ab Oktober am Riemen. Teils gute Ergebnisse und teils gute Auftritte führten eben nun dazu, dass der 13. ein Abrutschen auf einen der unteren vier Ränge vermieden hat. Mit Verstärkungen, in Tim Cordes und Güven Ayik präsentierte der Klub schon zwei Neue, möchte der SVV nicht bis zum Ende um den Klassenerhalt bangen.

RW Achim: Chaos und Abstiegsplatz

74 Gegentore: Der Aufsteiger ist nach der Hälfte der Saison in Besitz der schlechtesten Defensive der Liga. Maßgeblich ist das den Schlappen beim FC Hambergen (0:12) und dem SV Ippensen (2:11) zu verdanken. Aber auch ansonsten lief die Spielzeit bisher nicht ganz nach dem Geschmack des 1. FC Rot Weiß Achim. Mit 14 Zählern steht der Klub auf einem Abstiegsplatz. Das hat sich der Klub selbst zuzuschreiben. Weil die Rot-Weißen beim 4:1-Sieg bei der TSG Wörpedorf-Grasberg in Mustafa Kaya einen nicht spielberechtigten Fußballer einsetzten, wurden Achim die drei Punkte im Nachhinein aberkannt: ärgerlich. Der Sportliche Leiter Fikret Karaca bleibt dennoch ruhig. Er weiß, dass dem kleinen Verein in der Bezirksliga nichts geschenkt wird. Immerhin beweist er Mut, den der Klub für den Klassenerhalt auch braucht. Mit Dogan Yalcin vertraut er einem eher unerfahrenen 22-Jährigen die Aufgabe an, die Achimer vor dem Abstieg zu bewahren. Yalcin hat das Team für Bülent Kaksi übernommen, der sich ebenso wie sein Trainerkollege Andreas Taubhorn wegen Zeitmangels zurückgezogen hat. Die torlose erste Halbzeit beim 1:6 gegen Riede zeigt, dass es mit Yalcin passen könnte. In diesen ersten 45 Minuten überzeugte RW Achim mit hoher Präsenz. Eine Leistung, die als Maßstab gelten muss, wenn die Achimer in der Liga bleiben wollen.