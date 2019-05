Etelsen. Im Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga scheint dem Tabellenzweiten FC Verden 04 II die Luft auszugehen. Nach dem 2:2 gegen Uesen am Sonntag reichte es für das Team von Oliver Rozehnal am Mittwoch beim TSV Etelsen II nur zu einem 3:3 (1:1). Der Sprung auf Platz eins, den der TSV Achim mit einem Zähler Vorsprung einnimmt, blieb durch das zweite Unentschieden in Folge verwehrt.

Beim Abpfiff ließen die Verdener die Köpfe hängen. Sie hatten am Schlosspark einen sicher geglaubten Sieg in der Schlussphase verspielt. Denn zunächst lief alles für die Landesliga-Reserve. In der 13. Minute stand es 0:1. Achmet Turgay markierte den Treffer für die Gäste. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang Eric Nienstädt per Kopf das jedoch 1:1 (13.).

Nach den frühen Treffern tat sich lange Zeit nichts. Erst nach einer Stunde kamen die Zuschauer wieder auf ihre Kosten: Finn Austermann schoss das 1:2. Entschieden schien die Partie fünf Minuten später. Hamdin Özer gelang aus gut 25 Metern per Freistoß Verdens dritter Treffer. Doch Etelsen wurde für seinen Einsatz belohnt: Zunächst markierte Robin Twietmeyer das 2:3 (85.) und dann sorgte Nienstädt mit dem 3:3 dafür, dass die Verdener Träume vom Titelgewinn einen Dämpfer erhielten. „Wir haben super gekämpft und uns den Zähler verdient“, freute sich Nevzat Toprak, der Coach Cord Clausen vertrat, über den Punkt.