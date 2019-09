Etelsens Angriffsreihe um Emrullah Gülalan (rechts) machte auch Langwedels Jan-Luca Rohlfs zu schaffen. (Jonas Kako)

Etelsen. Jetzt gefällt dem TSV Etelsen wieder der Blick auf die Tabelle. Die Schlossparkkicker verdrängten am Sonntag nämlich den Heeslinger SC II von Rang eins der Fußball-Bezirksliga. Wirklich schwierig war das aber auch nicht. Das Derby gegen den FSV Langwedel-Völkersen ist zu einer äußerst einseitigen Angelegenheit verkommen und endete mit 4:0 (2:0).

„Wir waren chancenlos. Etelsen hat klar verdient gewonnen, mit dem Ergebnis sind wir noch gut bedient“, gestand Langwedels Trainer Emrah Tavan, der als Mitgrund die Personallage anführte. „Ich konnte nicht so aufstellen wie geplant. Kurzfristig habe ich mehrere Absagen erhalten. Dominik Zielinski, Viktor Heidt und Daniel Throl waren zudem eigentlich krank und hätten gar nicht spielen dürfen.“ Das habe sich dann auch schnell bemerkbar gemacht, meinte Tavan. Im Normalzustand hätte Zielinski den Rückstand aus seiner Sicht nämlich verhindert. „Wenn er fit ist, dann läuft er dem Simon Gloger weg“, sagte er. So aber war Gloger für die Abwehr von Langwedel nicht zu halten – dessen Pass in die Mitte verwertete Emrullah Gülalan (2.).

Ein Blitzstart wie gemalt, der unterstreicht: Der TSV Etelsen war sofort voll in der Partie drin, und das trotz des ungewohnten Terrains. Anders als üblich wurde die Partie am Schlosspark aufgrund des Regenwetters nämlich auf dem Nebenplatz ausgetragen. „Wir wollten da nicht gerne spielen, wollten aber auch nicht Ende September ein Spiel absagen“, meinte TSV-Coach Nils Goerdel. Die Leistung beeinträchtigte das aber keineswegs. Auf dem schwer bespielbaren Platz hatten die Schlossparkkicker von Anfang bis Ende alles im Griff. „Wir waren läuferisch, kämpferisch und fußballerisch sehr stark, haben das mit Ballbesitz und gegen den Ball sehr gut gemacht.“

Sehenswerte Kombinationen

Goerdel kann dabei nur zugestimmt werden. Der Tabellenführer der Bezirksliga zeigte viele schöne Kombinationen und hatte nicht nur die eine Idee. Meistens wählte Etelsens Fußballer ein gepflegtes Kurzpassspiel, ab und zu spielte der Gastgeber auch den langen Ball. Ein solcher führte dann auch zum 2:0: Verteidiger Kevin Bähr fand Timo Schöning, der FSV-Keeper Mika-Ole Haase umkurvte und einschob (39.). Die anderen beiden Tore steuerten die Einwechselspieler bei. Alex-Christian Ruf benötigte dabei nicht lange für einen Torerfolg. Nur Sekunden nach seiner Hereinnahme versenkte er einen Pass von Mirko Duhn (77.). Eigentlich hätte Ruf auch noch sein zweites Tor schießen müssen. Doch zehn Minuten später scheiterte er freistehend an Haase – dies war aber nicht weiter schlimm. Die Aktion vollendete nämlich der eingewechselte Rene Hinrichs. Er eroberte den freien Ball und brachte ihn im Tor zum 4:0 für Etelsen unter.

Angesichts vieler weiterer Großchancen hätten die Platzherren noch höher gewinnen müssen. Jedoch mangelte es dem Goerdel-Team dafür an Effektivität. Beispielsweise hätte Gülalan noch ein Tor erzielen können. Sein Schuss wurde jedoch stark von Heidt auf der Linie abgefangen (31.). Etwas Pech hatte Luca-Simon Homann. Er scheiterte in der 49. Minute am Pfosten. Zudem ließ Etelsen einige Slapstick-Einlagen der Gäste sowie gefährliche Angriffe ungenutzt.

Tavan ging das oft zu einfach. „Auch wenn wir dünn besetzt waren: Ich habe die Derbystimmung vermisst, nicht bei jedem habe ich die Aggressivität gespürt“, kritisierte er. Sein Gegenüber, Goerdel, hatte ebenso etwas zu meckern. Der Fall war dies in der 60. Minute. Da rannte Etelsens Trainer einmal die Linie hinunter in Richtung Linienrichter und schrie: „Nein, nein. Da fehlt ein Meter.“ Und dabei beließ er es nicht, er schimpfte weiter über die Abseitsentscheidung gegen sein Team. „In jeder engen Situation wird die Fahne gehoben. Das ist jetzt schon das siebte Spiel.“ Daraufhin nutzte der Schiedsrichter Lukas Höft die neuen Möglichkeiten und zeigte Goerdel seine erste Gelbe Karte der Saison.