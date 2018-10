Rene Hinrichs schoss für den TSV Etelsen das 1:1. Auch beim Abpfiff stand es in Oyten unentschieden. (Björn Hake)

Oyten. Wenn der TSV Etelsen am kommenden Wochenende den Tabellenführer FC Hambergen empfängt, stehen die Schlossparkkicker unter Zugzwang. Denn der TSV, der sich vor der Saison den Wiederaufstieg in die Fußball-Landesliga auf die Fahnen geschrieben hat, ist in seinem Auswärtsspiel der Bezirksliga Lüneburg 3 gegen den TV Oyten nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Zur Pause lagen die Gäste mit 0:1 zurück.

Nach dem Abpfiff lagen einige Spieler der Gäste auf dem Rasen. Die Enttäuschung über das Unentschieden war den Etelsern anzusehen. Sie alle wussten, dass sie soeben einen weiteren Rückschlag auf dem Weg zum angepeilten Aufstieg erhalten hatten. „Wir hatten das klare Ziel, hier die drei Punkte mitzunehmen“, sagte TSV-Trainer Gerd Buttgereit. „Was uns diesmal gefehlt hat, war die nötige Konsequenz bei unseren Torchancen.“ Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten. Allerdings mussten die Schlossparkkicker erst mal einem Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der vierten Minute ging die Elf von TVO-Trainer Axel Sammrey in Führung. Marius Winkelmann schlug von der rechten Seite eine scharfe Flanke in den Strafraum. Mit seiner Hereingabe fand er Pascal Döpke. Oytens Torjäger wurde seinem Ruf als eiskalter Vollstrecker gerecht – 1:0.

Danach kam die Elf von Buttgereit aber immer besser ins Spiel. Besonders Nico Meyer und Bastian Reiners sorgten im Zusammenspiel immer wieder für Torgefahr. Den Ausgleich schoss dann aber ein anderer Spieler, und das auch erst nach dem Seitenwechsel. Der junge Lasse Müffelmann legte den Ball für Rene Hinrichs auf. Der schoss das Leder unhaltbar für TVO-Keeper Benjamin Skupin in den Winkel (53.). Zehn Minuten später kam es zu einer kniffligen Situation: Micha Langreder kam in Oytens Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Mohammed Ibrahimov hatte aber kein Foul gesehen, sondern eine Schwalbe Langreders. Etelsens Mittelfeldstratege sah die Gelbe Karte. Eine knappe Viertelstunde später wollten die Gäste wieder ein elfmeterreifes Foul gesehen haben. Diesmal landete Reiners auf dem Boden des TVO-Strafraums. Wieder blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm.

Zwischen diesen beiden Szenen hatten die Oytener ihren zweiten Treffer erzielt – und das auf kuriose Art und Weise. Döpke schlug den Ball einfach nur als Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte. Dennoch kam es zur Torchance: Daniel Aritim lief im Vollsprint Richtung Spielgerät, die Abwehrspieler des TSV staunten nicht schlecht und erreichten Aritim nicht mehr, der allein auf Keeper Cedric Dreyer zulief und zum 2:1 für den TVO einschob (74.).

Der Favorit aus Etelsen sollte aber immerhin noch zum Remis kommen, weil Nico Kiesewetter zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf (81.). Vor ihrem zweiten Gegentreffer hatten es die Gastgeber mehrfach versäumt, die Situation zu klären.

„Die Jungs wollen den Ball immer bis nach Moskau schlagen, anstatt ihn einfach rauszuspielen“, sagte Axel Sammrey. Oytens Trainer war mit dem Remis aber nicht unzufrieden: „Ich denke, wir können mit dem Punkt besser leben.“