Jan-Ole Ernst wechselt vom FSV Langwedel-Völkersen zum TSV Etelsen. (Hake)

Etelsen. Nun soll Schluss sein, zumindest weitestgehend, wie es André Koopmann ausdrückt. Gemeint ist die Kaderplanung beim Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen. Der Sportliche Leiter des Landesliga-Absteigers präsentierte am Freitagnachmittag die nächsten beiden Zugänge für die Saison 2018/2019. Jan-Ole Ernst und Jacob Glaser wechseln zu den Schlossparkkickern, beide kommen vom künftigen Ligarivalen FSV Langwedel-Völkersen.

Jan-Ole Ernst und Jakob Glaser, beide sind keine Unbekannten in Etelsen, beide trugen bereits in der Vergangenheit das TSV-Trikot. Jan-Ole Ernst spielte in der Jugend für die Schlossparkkicker. 2014 schloss er sich dann aber dem FSV Langwedel-Völkersen an, blieb dem bis zur vergangenen Saison treu und verabschiedete sich nun mit dem Klassenerhalt. „Er ist ein Etelser Jung, wir freuen uns sehr darauf, ihn wieder im Schlosspark kicken zu sehen“, betont Koopmann. Der 22-Jährige kann in der letzten Abwehrreihe sämtliche Positionen einnehmen, eingeplant ist Jan-Ole Ernst beim TSV als Außenverteidiger.

Jacob Glaser schlägt den gleichen Weg ein wie Ernst, auch er wechselt vom FSV Langwedel-Völkersen zum TSV Etelsen. Und auch Glaser hat eine Etelser Vergangenheit. Nach der Saison 2015/2016 verabschiedete sich der 24-Jährige und nimmt nun seinen zweiten Anlauf im Schlosspark. „Er ist Innenverteidiger und bringt alle Voraussetzungen mit, um uns weiterzuhelfen. Wichtig ist, dass er verletzungsfrei bleibt, dann werden wir viel Freude an ihm haben“, beschreibt ihn der Sportliche Leiter.

25-Mann-Kader

Jan-Ole Ernst und Jacob Glaser sind die Zugänge sechs und sieben für Saison eins nach der zehnjährigen Landesliga-Zugehörigkeit. Damit beläuft sich der Kader derzeit auf 25 Mann – 23 Feldspieler und zwei Keeper. Zwar ist Christian Heusmann aufgrund eines Kreuzbandrisses aus dieser Rechnung noch herauszunehmen, dennoch betont André Koopmann: „Unsere Personalplanungen sind somit weitestgehend abgeschlossen.“ Doch bekanntlich heißt weitestgehend abgeschlossen nicht definitiv. Daher muss doch noch nicht unbedingt Schluss in puncto Zugänge sein.