Verbuchte mit seinem Team drei überraschende Punkte: SVV-Coach Marc Jamieson. (Björn Hake)

Etelsen. „Die Punkte waren natürlich fest eingeplant“, scherzte Marc Jamieson. Der Trainer hatte gute Laune, zu Recht, immerhin hatte der von ihm gecoachte SV Vorwärts Hülsen überraschend den Titelaspiranten TSV Etelsen mit 2:1 (0:0) besiegt.

Die Offensive ist die Kunst beim Fußball, die Defensive das Handwerk. Und die Hülsener verstehen ihr Handwerk. Das bekam der Favorit am Sonntag deutlich zu spüren. „Das war absolut kein unverdienter Sieg. Hülsen hat das mit seinen Mitteln sehr gut gemacht“, zollte Etelsens Coach Gerd Buttgereit dem Gegner seinen Respekt. Der SVV wartete im Schlosspark mit gleich drei Sechsern auf, die sich vor einer Viererkette positionierten. „Wir wollten lange das 0:0 halten und vorne irgendwie irgendwann mal einen Stich setzen“, verriet Jamieson den Matchplan. Und dieser ging vollends auf. Hülsen machte die Räume eng und Etelsen verzweifelte daran, Lücken zu finden. „Sie haben viel mit langen Bällen gespielt, was mich überrascht hat. Haben sie Kurzpassspiel gespielt, dann wurden sie auch gefährlich“, schilderte Jamieson.

Daher war Gerd Buttgereit auch entsprechend unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannen: „Damit ist der Sieg gegen Hambergen nichts mehr wert. Die Frage ist immer: Wie verliere ich ein Spiel? Wir haben nicht annähernd das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Ich hatte ihnen gesagt, dass 80 Prozent nicht reichen werden. Doch wir hatten zehn Mann auf dem Feld, die nicht annähernd ihre Normalform erreicht haben.“ Etelsen war somit in Halbzeit eins nicht zwingend und in Hälfte zwei ebenso wenig. Da half auch die Umstellung von 4:4:2 auf 3:4:3 nichts.

Tim Cordes trifft doppelt

Bei Hülsen lief hingegen alles nach Plan. Die Null stand hinten, Marc Jamieson hatte im Tor nicht viel zu tun und vorne gelang dieser eine Stich. „Da präsentieren wir uns zu offen. Ein Pass und er ist durch. Das verteidigen wir komplett schlecht, richtig amateurhaft“, haderte Buttgereit mit dem von Tim Cordes nach einem Konter erzielten 0:1 (58.). „Das war unser Lucky Punch“, freute sich Jamieson über seinen aufgehenden Matchplan. Doch damit nicht genug: In Minute 74 wiederholte sich diese Szene. Wieder war es nach einem Konter Tim Cordes, der zum 2:0 für die Gäste traf.

Damit war die Partie entschieden. Etelsen sollte an diesem Tag in der Offensive weiter wenig bis gar nichts gelingen. Das 1:2 war auch nicht der Verdienst des TSV, sondern einer kleinen Slapstick-Einlage von Hülsens Güven Ayik geschuldet. „Er köpft sich den Ball selbst an die Hand. Wie man das hinbekommt, weiß ich auch nicht“, nahm Jamieson die Szene, die zum Handelfmeter führte, mit Humor. Christopher Petzold verwertete den Strafstoß zum 1:2 (90.+1). Wenig später war Schluss.