War von Riede nicht zu kontrollieren: Etelsens Doppeltorschütze Emrullah Gülalan. (Björn Hake)

Der TSV Etelsen bleibt in der Bezirksliga weiterhin das Maß aller Dinge. Das untermauerten die Schlossparkkicker mit einem klaren 4:0 (3:0)-Auswärtssieg beim MTV Riede.

Vom Start weg dominierten die Gäste die Partie und trafen direkt mit ihrer ersten Offensivaktion. Nach Eckball versetzte Emrullah Gülalan seinen Gegenspieler per Körpertäuschung und netzte ein (2.). Nur vier Minuten später erhöhte Bastian Reiners nach einer sehenswerten Kombination über Kevin Bähr und Timo Schöning auf 2:0. Auch der dritte Treffer fiel nach ähnlichem Muster: Jan-Luca Lange spielte einen tiefen Ball auf Timo Schöning, der legte quer auf Emrullah Gülalan, der wiederum keine Mühe hatte einzuschieben (18.). „Wir haben überhaupt nicht rein gefunden, kaum Zweikämpfe gewonnen. Dann kannst du gegen Etelsen nichts holen. Immerhin haben wir es danach erträglich gestaltet“, erklärte Riedes Co-Trainer Nils Krüger.

Etelsens beste Saisonleistung

Doch auch in der Folge bestimmte der TSV Etelsen vor allem durch das starke Offensivquartett um Schöning, Lange, Gülalan und Reiners das Geschehen. „Die ersten 30 Minuten waren wirklich bockstark, insgesamt betrachtet war es sicherlich unsere beste Saisonleistung“, freute sich Etelsens Trainer Nils Goerdel. Denn auch wenn der MTV Riede die Partie phasenweise ausgeglichener gestalten konnte, geriet das TSV-Gehäuse nie ernsthaft in Gefahr. Auf der Gegenseite legten die Gäste noch einen weiteren Treffer nach. Per Kopf nach einem Eckball stellte Christopher Petzold den 4:0-Endstand her (69.).