Wurde gegen Wörpedorf-Grasberg dreimal bejubelt: Etelsens Bastian Reiners. (Braunschädel)

Etelsen. 5:0 zur Halbzeit, 6:0 der Endstand. Dieses Resultat gehört zu dem Spiel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem TSV Etelsen als Gastgeber und der TSG Wörpedorf-Grasberg als Gast. Und die Letzteren waren heillos überfordert bei den Schlossparkkickern, die jedoch ihrerseits die letzte Konsequenz im Abschluss in Hälfte zwei vermissen ließen.

Deshalb endete der Torreigen beim halben Dutzend, es hätte auch gut ein ganzes werden können. „Das war ein Stück weit fahrlässig, was wir in der zweiten Hälfte liegen lassen haben“, haderte Gerd Buttgereit, der Chef-Coach der Etelser, der diesmal kein Chef-Coach war. Für diese Partie gab er sein Amt an Co-Trainer Rüdiger Mohr ab und beobachtete die Partie aus einer anderen Perspektive. Und das, was er in Halbzeit eins sah, gefiel ihm. „Wie üblich zu Hause haben wir unheimlichen Druck ausgeübt und den Gegner dadurch zu Fehlern gezwungen. Der Gegner kam nicht mal über die Mittellinie“, berichtete Buttgereit von der Dominanz seiner Mannen. Und die spiegelte sich auch schnell in Tore wieder. Den Anfang machte Bastian Reiners (9). Es folgten Luca-Simon Homann (25.), Timo Schöning (38.) und erneut Reiners (40./45.+1). Insbesondere freute sich Buttgereit über das 4:0 von Reiners. „Das resultierte aus einer einstudierten Freistoßvariante.“ In Halbzeit zwei trug sich nur noch Daniel Janssen in die Torschützenliste ein (90.+3). Ansonsten habe der TSV die Partie dominiert – nur eben die Chancen nicht genutzt.

„Bei einem 6:0 kann ich der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Aber was Grasberg angeboten hat, hatte nicht mal Kreisliga-Niveau. Die waren hoffnungslos unterlegen“, betonte Gerd Buttgereit.