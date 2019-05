Ihm war der Schlusspunkt gegen Bothel überlassen: Etelsens Lasse Müffelmann traf zum 5:1-Endstand. (Björn Hake)

Der TSV Etelsen hat sich seine Mini-Aufstiegschance, an die aber keiner mehr im Verein glaubt, erhalten. Die Schlossparkkicker fertigten den TuS Bothel locker mit 5:1 (2:0) ab, vergaben aber einen noch höheren Sieg.

„Das war ziemlich gut von uns“, lobte TSV-Coach Nils Goerdel seine Mannen. Ein Sonderlob sprach der Trainer Vittoria Zambrano aus. „Er hat auf dem Flügel ein richtig gutes Spiel gemacht.“ Zambrano war es auch, der die Schlossparkkicker im vorletzten Heimspiel der Saison in Führung gebracht hatte. In Minute 14 stellte er auf 1:0. Es dauerte dann aber eine halbe Stunde, ehe der zweite Treffer viel. Das lag insbesondere an TuS-Keeper Moritz Meyer, der sich ebenfalls von Nils Goerdel ein Sonderlob verdient hatte. Jan-Luca Lange war es dann aber, der ihn zum zweiten Mal an diesem Tag überwand.

In Halbzeit zwei erhöhte der TSV den Druck nochmals. „Wir haben das Spiel schön breit gemacht und hatten auch eine sehr gute Passquote“, bemerkte Goerdel positiv. Die Folge: Etelsen erhöhte weiter. Timo Schöning war es, auf dessen Konto die Treffer zum 3:0 und 4:0 gingen. Schöning erzielte in den Minuten 63 und 69 seinen Doppelpack. Das letzte Wort an diesem Tag hatte Lasse Müffelmann. Etelsens Stürmer schenkte dem Absteiger das fünfte Gegentor in Minute 85 ein. Zuvor hatte Cedric Ahrens (78.) für Bothel verkürzt. Das änderte aber nichts am Fazit von Nils Goerdel: „Ich bin rundum zufrieden mit der Mannschaft.“