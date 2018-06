Gerd Buttgereit (links) und André Koopmann (rechts) präsentieren mit Tino Heimbruch einen neuen Stürmer für den TSV Etelsen. (FR)

Etelsen. Der Kader des TSV Etelsen für die kommende Saison nimmt weiter Form an. Der Fußball-Bezirksligist konnte eine weitere Verpflichtung verkünden: Stürmer Tino Heimbruch wird in Zukunft im Etelser Schlosspark auflaufen.

Der 24-Jährige ist kein Unbekannter in der Region, trug er doch bereits die Trikots des zukünftigen Klassenkonkurrenten FSV Langwedel-Völkersen und des Rotenburger SV. Zuletzt war Heimbruch aber von der fußballerischen Bildfläche verschwunden, ein Kreuzbandriss zwang ihn zu einer langen Pause. „Fast anderthalb Jahre ist das jetzt her“, berichtet Heimbruch. Mittlerweile ist die Verletzung auskuriert, und er wieder fit. Nun will Heimbruch wieder angreifen. „Ich will jetzt wieder reinkommen und hoffe, dass ich zu meiner alten Leistung zurückfinden kann“, sagt der Spieler selbst.

Spielklasse spielte keine Rolle

Sollte ihm das gelingen, dann sei Heimbruch laut Etelsens Sportlichen Leiter André Koopmann „ein Stürmer, der den Unterschied ausmachen kann“. Zustande kam der Kontakt, nachdem die Schlossparkkicker Gerd Buttgereit als künftigen Trainer präsentierten. Damals war noch nicht klar, ob sich Heimbruch einem Bezirks- oder Landesligisten anschließen würde. Doch das habe ohnehin keine große Rolle bei seiner Entscheidung gespielt. „Das war für mich nicht relevant, es ging darum, dass ich einen passenden Verein finde, bei dem ich wieder gut reinkommen kann. Und da Ottersberg und Etelsen abgestiegen sind, wird es ja viele Derbys geben, was spannend ist“, betont Tino Heimbruch.