Emrullah Gülalan wird zumindest bis zur Winterpause nicht mehr für den TSV Etelsen auflaufen. (Björn Hake)

In der Bezirksliga deutet alles auf eine Meisterschaft des TSV Etelsen hin – vor allem nach dem 4:2-Sieg im Spitzenspiel beim TSV Bassen. Aber Vorsicht: In der vergangenen Saison sah es nach dem 1:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten FC Hambergen sehr ähnlich aus. Gefeiert hat am Ende aber weder Etelsen noch Hambergen, sondern der TSV Ottersberg. Und genau das soll nicht noch mal passieren, die Vergangenheit soll als mahnendes Beispiel gelten.

„Daraus müssen wir lernen. Wir müssen den Druck hochhalten“, fordert Etelsens Trainer Nils Goerdel, dem einige Spieler fehlen. Micha Langreder (fünfte Gelbe), Jan-Luca Lange (Fußverletzung) und Daniel Janssen (beruflich verhindert) können am Sonntag im Heimspiel gegen den TV Oyten um 14 Uhr nicht mitmischen. Zudem ist Angreifer Emrullah Gülalan zumindest bis zur Winterpause keine Option mehr. „Er hat einen neuen Job, kann deshalb nicht trainieren und wir müssen gucken, wie es sich entwickelt“, erzählt Goerdel. Die Oytener indes erhoffen sich trotz mehrerer Ausfälle einen ähnlichen Coup wie beim 0:0 im Hinspiel. „Klar, wir spielen nicht mit drei Spitzen gegen Etelsen. So selbstmörderisch gehe ich das nicht an. Wir werden aber alles geben“, sagt TVO-Trainer Axel Sammrey.