Verena van Veen (links) und der TSV Etelsen sind in der neuen Liga noch nicht angekommen. Die Schlossparkkickerinnen verloren auch ihr sechstes Spiel und sind nun Tabellenletzter. (Michael Galian)

Die Fußballerinnen des TSV Etelsen müssen nach ihrem Aufstieg in die Bezirksliga weiterhin Lehrgeld zahlen. Das Team von Alexander Coels verlor auch sein sechstes Spiel und rutschte auf den letzten Rang der Tabelle zurück. Gegen den Spitzenreiter TSV Apensen fiel die Pleite mit 0:9 (0:2) sehr deutlich aus.

„Der Einsatzwille war da. Aber Apensen war doch eine Nummer zu groß für uns. Besonders in der Schlussphase haben wir dies zu spüren bekommen und bezogen unsere höchste Saisonniederlage“, sagte Coels. Schon vor dem Anpfiff hatte der Trainer große Sorgen, dass sein Team die Partie deutlich verlieren wird. Seine Torhüterin Janine Bohlmann hatte sich unterhalb der Woche während der Hausarbeit die Hand gebrochen und fiel aus. Für Bohlmann rückte Alissa Haase zwischen die Pfosten. „An Haase hat es nicht gelegen. Mit guten Paraden verhinderte sie eine mögliche zweistellige Niederlage“, sagte Coels, dessen Team nach zehn Minuten mit 0:2 zurücklag, weil Lena Höper (3.) und Sabrina Bellmann (10.) für den Tabellenführer getroffen hatten.

Bis zur Pause gelang den Gästen kein weiterer Treffer mehr. Erst in der 55. Minute erhöhte Meret Buchholz auf 3:0. Jana Drechsel (59./76./80.) sowie Jule-Franziska Oelkers (65./81.) und Lena Höper (66.) schossen die weiteren Tore des TSV Apensen. Am 13. Oktober empfangen die Etelser ab 10 Uhr die SpVgg Bison, die ebenfalls noch keinen Punkt holte, zum Kellerduell am Schlosspark.