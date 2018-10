Etelsens Coach hat die Fortbildung beim DFB weitergebracht. (Karsten Klama)

Gerd Buttgereit: Für mich war das eine sehr anstrengende Zeit. Zwar streckte sich der Lehrgang von August bis Oktober und man war im Endeffekt insgesamt nur zweieinhalb Wochen im Sporthotel in Hamburg-Jenfeld, trotzdem ist das eine intensive Ausbildung. Man bekommt Hausarbeiten, die man erledigen muss und bei uns war es zudem so, dass die Prüfungszeit komprimiert wurde. Gerade vor Ort ist es so, dass du dich nur um Fußball kümmerst. Meistens begann der Tag um acht Uhr mit dem Frühstück, dann warst du mindestens zweimal auf dem Trainingsplatz und musstest dort Trainingsprogramme von 15 bis 20 Minuten leiten beziehungsweise auch Übungen mitmachen. Erst um 21 Uhr waren wir meistens fertig. Man kann sich auch vorstellen, dass solch ein Lehrgang für einen 53-jährigen Amateurtrainer natürlich aufwendiger als für andere Teilnehmer ist. Deshalb habe ich auch viel Zeit investiert, um die Inhalte zu stabilisieren. Glücklicherweise wurde mir von Rüdiger Mohr, meinem Top-Co-Trainer in Etelsen, der Rücken freigehalten. In den Wochen, in denen ich in Hamburg war, hatte ich keinen Kontakt zur Mannschaft.

Wir waren insgesamt eine Gruppe von 26 Leuten – auch drei Frauen waren mit dabei. Zwei davon kannte ich von der B-Lizenz. Außerdem haben Rafael Kazior, Ex-Spieler von Holstein Kiel und Gegneranalyst beim SV Werder Bremen, und Boubacar Sanogo (ehemaliger Bundesliga-Stürmer, unter anderem 47 Pflichtspiele für Werder, Anm. d. Red.) den Lehrgang gemeinsam mit mir absolviert. Unser Ausbilder war Ralf Peter, ein Schwergewicht beim DFB. Das Interessante sind dann natürlich auch immer die Abende, an denen du zusammensitzt und ein Erfahrungsaustausch stattfindet. Beide Ex-Profis haben aus ihrem Fußballerleben erzählt: Da nimmst du viele Tipps mit. Gerade Sanogo haben wir gefeiert. Er kann echt gut deutsch, was für die Prüfung sehr wichtig war. Und es gibt Menschen, die immer lachen können: Er ist einer davon. Über keinen seiner Trainer hat er ein schlechtes Wort verloren.

Das weiß ich noch nicht. Wir haben alle bestanden und es gibt Tendenzen. Ich warte aber noch auf mein genaues Ergebnis. Ich bin da aber auch ziemlich schmerzfrei. Es gehört bei mir nicht zur obersten Priorität, die A-Lizenz zu machen. Deshalb habe ich mir bei den Prüfungen auch keinen Druck gemacht. Mein Bestreben ist es in erster Linie, mich weiterzuentwickeln.

Den jungen, ambitionierten Leuten empfehle ich, einen Trainerschein zu machen. Sicher ist man dann nicht gleich ein Bomben-Trainer, da gehört mehr dazu und ich kenne auch Trainer, die haben keinen Schein und sind exzellente Trainer. Aber für einen selbst ist es unglaublich wertvoll. Unter anderem sind dort auch Psychologen mit dabei, die dir neue Sichtweisen erklären. Da fährst du heim und denkst: Puh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.

Die Diskussion habe ich auch schon mitbekommen. Natürlich wird nach der WM alles infrage gestellt und es ist auch durchaus so, dass man den Fußball nicht schwieriger machen muss, als er ist. Aber die Anforderungen sind höher geworden, der Fußball ist wesentlich schneller geworden. Da ist es wichtig einen Plan zu haben, da musst du eine Idee haben. Julian Nagelsmann und Florian Kohfeldt (Trainer TSG 1899 Hoffenheim und Coach des SV Werder Bremen, Anm. d. Red.) sind zwei Beispiele dafür, dass man Mannschaften auch so von einem eigenen Plan begeistern kann, dass sie für einen durchs Feuer gehen.

Ich muss sagen, dass ich mich durch den Lehrgang bestärkt fühle. Meine Idee, das Spiel vom eigenen Tor weg zu verlagern und durch Gegenpressing bei Balleroberungen nahe am gegnerischen Tor zu sein, hat sich nicht verändert. Ich werde aber noch einmal genau darauf schauen, wer meine Spieler sind und werde meine Mannschaftsführung und Trainingssteuerung optimieren.

Zur Person

Gerd Buttgereit (53)

trainiert den Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen. Seit Oktober ist der selbstständige Unternehmer auch Besitzer der DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Im Interview berichtet er über seine Erfahrung im Sporthotel in Hamburg-Jenfeld.