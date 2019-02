Muss seine Fahrtwege noch optimieren, zeigte sich aber zufrieden mit dem ersten Spieltag: das Etelser Duo Anika Müller (vorne) und Claudia Benke. (Björn Hake)

Etelsen. Aller Anfang ist schwer, lautet das Sprichwort. Ist der Anfang noch mit einem neuen Partner und vor den eigenen Anhängern, ja dann kann er noch ein bisschen schwerer sein. So erging es nun den Radpolo-Damen des RV Etelsen. Da der erste Spieltag für die Etelserinnen ausfiel, war für sie der Heimspieltag auch gleichzeitig der Start der Bundesliga-Saison. Doch der RVE zog sich achtbar aus der Affäre.

Anika Müller und Claudia Benke bilden das neue Etelser Duo. Sie kennen sich schon lange, doch Benke hat eine vierjährige Pause eingelegt. „Wir kennen uns ja gut und wir haben auch ein gewisses Niveau, aber noch sind unsere Fahrtwege nicht optimal“, beschrieb Anika Müller den Zwischenstand. Im Viertelfinale des Deutschland-Pokals traten beide erstmals wieder zusammen an, nun war es das zweite Mal. „Zudem spielten wir zu Hause vor unseren Leuten. Daher waren wir etwas nervös und mussten uns erst mal einfinden“, erzählte Müller.

Doch nach wackeligem Beginn wurde die Nervosität im ersten Spiel gegen den RSV Seeheim 1 schnell abgelegt und schlussendlich ein sicherer 8:3-Erfolg verbucht. „Wenn wir da oben mitspielen wollen, dann mussten wir Seeheim auch schlagen“, ordnete Müller den Sieg ein. Ein anderes Kaliber war da schon Gegner Nummer zwei, RSV Frellstedt 2. Der Tabellenführer zog laut Müller zu Beginn mit etwas Glück davon. „Das war ärgerlich und hätte nicht sein müssen. Das war unsere Schuld“, wurde entsprechend Selbstkritik geübt. Zu spät in der Partie änderte der RVE seine Taktik, indem Müller für Benke ins Tor rückte. Abfangen und kontern war die Devise, die auch aufging – aber zu spät. „Hätte das Spiel noch zwei, drei Minuten länger gedauert, hätten wir es vielleicht noch drehen können“, trauerte Müller dem möglichen Punktgewinn hinterher.

Doch viel Zeit zum Hadern blieb nicht, die volle Konzentration galt schnell wieder dem abschließenden Spiel gegen den RV Obernfeld 1. Nun waren Müller und Benke im Spiel. Die Konsequenz: Sie setzten sich nach einem engen Spielverlauf mit 4:2 gegen die Kontrahenten durch, die laut Müller immer zu den Top-Mannschaften gehören. Da der RSV Frellstedt 1 nicht in Etelsen zugegen war, wanderten drei kampflose Punkte auf das Konto des RVE. In Summe sind es damit zehn nach vier Spielen. In der Tabelle nimmt das Duo derzeit Rang sechs ein. Da aber die Hälfte der Liga bereits zwei Spieltage hinter sich hat, besitzt das Klassement derzeit wenig Aussagekraft. „Wichtig war es für uns, zu wissen, wo wir stehen“, betonte Müller mit Blick auf das am Sonnabend in Wetzlar anstehende Halbfinale im Deutschland-Pokal.